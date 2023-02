Oficina sobre corpo e espacialidade acontece de 6 a 10 de fevereiro, na UFPE

A- A+

A artista e pesquisadora Renata Caldas promoverá, entre os dias 6 e 10 de fevereiro, na sala de dança Ana Regina, localizada no Centro de Arte e Cultura da UFPE, a oficina Caminhos pela Performance, que será ministrada pela artiste e professora de dança Adovale Dias. A oficina, que será gratuita, é destinada a todas as pessoas que tenham interesse em ter os primeiros contatos na criação performativa e mergulhar em um campo de diferentes possibilidades.

“Performance é ação, então, vamos descobrir as possibilidades de encontrar um jeito que o corpo da pessoa se adapte, fazer com que eles caminhem e entendam essas relações do corpo com a performance. É uma oportunidade para qualquer pessoa que esteja interessada em ter os primeiros contatos na criação performativa”, explica Adovale Dias.

Durante a vivência, os participantes terão a oportunidade de caminhar por diversos campos da performatividade artística com trabalhos em grupo ou individuais, seja no espaço físico ou no digital. Para se inscrever na oficina, as pessoas interessadas devem acessar este link.



Serão 30 vagas, sendo 4 delas destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, promovendo, assim, acessibilidade e respeito às diferenças entre os participantes. A oficina também promove o protagonismo da mulher, do negro, do indígena e da população LGBTQIA+. Os participantes receberão certificado no final da vivência.



Caminhos pela Performance

A oficina faz parte de um projeto da artista e mestra em Artes Visuais pelo PPGAV- UFPE, Renata Caldas, do qual fazem parte um projeto de pesquisa, a oficina e uma performance inédita, de 30 minutos, que será apresentada ao final da oficina e acompanhada de um debate com os presentes. O projeto visa travar o diálogo criativo com a cidade e seus elementos identitários, redimensionando e revalorizando os mesmos.

O projeto é financiado pelo Funcultura, da Secretaria da Cultura do Estado de Pernambuco. A artista Renata Caldas na performance Rarefeito, apresentada no Festival Risco! Atelier Aberto (on-line), março 2021



Sobre as oficineiras:

A performer, atriz e escritora Renata Caldas

Renata Caldas

Renata Caldas é performer, atriz e escritora. Nascida em Brasília, vive e trabalha no Recife há cinco anos. Sua investigação transita entre linguagens, do teatro para a performance, passando pela instalação a partir da fluidez de materiais. Busca a delicadeza como forma de trabalhar corpo, espaço e materialidade. Nos últimos anos, suas performances foram exibidas em duas obras recentes: "É permitido chorar"; e "Meu abismo"; ambas foram estudadas na pesquisa de Mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Graduada em Artes Cênicas – Interpretação teatral pela Universidade de Brasília - UnB e em Comunicação Social - Jornalismo (Centro Universitário de Brasília - UniCeub).

Seus trabalhos em performance estiveram em eventos como Festival Internacional Cena Contemporânea 2019 (Brasília); Festival Cena Cumplicidade; 2ª Semana de Artes Visuais (UFPE); na exposição Atos de Mover (Galeria Capibaribe); Seminário Corpo, arquivo e reagências (UFPE); Exposição Risco Atelier Aberto (Museu Murillo La Greca) e FIG 2019 (Galeria Galpão e Praça da Palavra). Exposição coletiva Tramações 2 (Galeria Capibaribe – Recife/ 2018), Mostra Reperformar o Afeto (Natal), Exposição Risco Atelier Aberto (Museu Murillo La Greca), Congresso Sesc de Arte/Educação (PE), Semana de Artes Cênicas UFPE e no Festival Risco! Atelier Aberto (on-line, durante a pandemia, em 2021).

Oficina será ministrada por Adovale Dias

Adovale Dias

Adovale (Recife): Periférica, pessoa trans não binária, performer, produtora, sonoplasta, bailarina, fotografa, diretora, professora, pesquisadora em dança, vídeo e corporeidades digitalizadas. Seus estudos pessoais caminham pela performance na produção de arte com alternativas de baixo custo, especificamente com o aparelho de telefonia móvel celular, na ressignificação da tecnologia a favor da produção no fazer dança, performance, artes visuais em Recife.

SERVIÇO:

Data: De 6 a 10 de fevereiro de 2023

Horário: Das 14h às 18h, 20h/aula

Local: Sala de Dança Ana Regina, localizada no Centro de Arte e Cultura da UFPE

Inscrição gratuita através de link da Bio do Instagram de Adovale (@adovaleart)

