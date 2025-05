A- A+

INFANTIL Oficinas criativas para crianças encerram a programação do Mês das Mães no Plaza Shopping Atividades ocorrem até o dia 1º de junho, de quinta-feira a domingo

O Plaza Shopping, em Casa Forte, Zona Norte do Recife, realiza oficinas criativas para crianças até o dia 1º de junho. As atividades integram a programação do Mês das Mães.

Promovida pela Bianca Branco Produções, através do selo Cabine Kids, a ação ocorre de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h, com bilheteria no local.

Os pequenos poderão participar de oficinas como “Pintura na cestinha de MDF”, “Quadrinho da mamãe (tela)”, “Brincando de massinha”, “Pintando na ecobag”, “Pintura no porta-joias” e “Personalização de bucket ou boné”.



Serviço:

Oficinas criativas para mimos afetivos

Quando: de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h; até o dia 1º de junho

Onde: Plaza Shopping (Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife)

piso L4 do mall

Ingressos a partir de R$ 20

Informações: @plazacasaforte | www.plazacasaforte.com.br

Veja também