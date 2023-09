Oficinas e Contação de Histórias são opções de lazer para os pequenos em Carpina; saiba detalhes

A- A+

Oficinas de máscara de baleia, de lupa e macaco, além de contação de histórias a exemplo de "Belina a Baleia Bailarina" e "O Príncipe Azul" estão na programação da ação "Diversão em Dobro" - promovido pelo Shoping Carpina, na Mata Norte do Estado.



Com acesso gratuito, o circuito de lazer e cultura para os pequenos acontece no decorrer dos meses de setembro e de outubro, precisamente nos dias 23 e 30 de setembro, e no dia 7 de outubro.



Recomendado para crianças a partir dos 3 anos, "Diversão em Dobro" - que além das oficinas e contação de histórias, terá também recreação - vai funcionar no espaço interativo do mall, das 14h às 17h.





Oficinas, contação de histórias e recreação

De lupa, de máscara de baleia, de macaco ou de coroas de príncipes e princesas, os pequenos terão acesso às oficinas promovidas pela ação, assim como às contações de histórias sobre "Um Mistério Muito Misterioso", "Belina a Baleia Bailarina", "O Macaco Roxo" e "O Príncipe Azul".

Já entre as atividades de recreação, "Pega Congelou", "Esconde-Esconde", "Quem Sou Eu?", "Cidade Dorme", "Passa Bola" integra o rol de brincadeiras disponíveis na programação.

Apresentação musical do grupo "A Bandinha + Doce", às 16h, também consta na agenda, antecipando as celebrações do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro.



Durante as atividades, quem quiser poderá também registrar em foto ou vídeo as memórias infantis no espaço, em um ambiente interativo montado especialmente para a ação.

