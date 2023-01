A- A+

CULTURA Oficinas em artes cênicas focadas na vivência do corpo no espaço-tempo Entre os seis cursos está um workshop de palhaço com Asaías Rodrigues (Zaza)

A produtora Luz Criativa oferece, neste mês de janeiro, um ciclo de Oficinas de Verão, com seis cursos dentro das artes cênicas, nas linguagens da dança, teatro e palhaçaria, trabalhando de forma única e diversa a relação entre corpo, relações e suas movências no espaço-tempo. As oficinas serão oferecidas entre os dias 13 e 28, no Espaço 173, bairro da Boa Vista



“Janeiro é um mês de iniciar novos ciclos, de renovar. Nossa ideia com essas oficinas é proporcionar opções de trocas de experiências, de abertura de um leque de possibilidades para iniciar ou aprofundar pesquisas em diferentes linguagens nas artes cênicas. Elas se direcionam para o público de artistas, pesquisadores das artes cênicas, estudantes, professores e quem sentir o chamado em seu coração”, diz a representante do Luz Criativa, a atriz e palhaça, Márcia Luz.



O ciclo se iniciará com a oficina “Quando a brincadeira é séria, o riso é verdadeiro”, com o ator e palhaço Asaías Rodrigues (Zaza), que já começa nesta sexta (13) e segue até o domingo (15). Trabalhando a apropriação da expressividade física e espiritual através de técnicas e jogos lúdicos, os participantes vão exercitar o empoderamento pessoal para o grande teatro que é a vida.

“É um curso para voltarmos a brincar com nosso próprio desenvolvimento interior na busca de uma ‘diversão séria’, potencializando o riso como mecanismo de resgate de boa autoestima e o corpo/gestos como instrumentos sagrados de rezo e oração”, explica o facilitador.



SERVIÇO

Inscrições: pelo e-mail [email protected]



Quando a brincadeira é séria, o riso é verdadeiro

com Azaías Rodrigues (Zaza)

Sexta, (13/01), das 18h às 21h;

Sábado, (14/01), das 10h às 19h;

Domingo (15/01), das 10h às 13h.

Valores: R$ 250 (justo) | R$ 210 (social)

Presencial

(De) composição pela borda

com Gabi Holanda

Terça e quinta (17 e 19/01), das 14h às 18h

Valores: R$ 150 (justo) | R$ 120 (social)

Presencial

Yoga in fluxos

com Ana Luiza Bione

Sábado (21/01), das 9h às 11h

Valor: R$ 80

Presencial

O corpo do ator e a máscara

com Surya Marielle

Segunda e terça (23 e 24/01), das 18h às 21h

Valor: R$ 150 (justo) | R$ 120 (social)

Presencial

ÌYÉMỌJÁ: por uma escrita-água - Um curso para escrever fluido

com Marconi Bispo

Quarta e quinta (25 e 26/01), das 18h às 21h

Valores: R$ 150 (justo) | R$ 120 (social)

Presencial e online

Da vida para a cena

com Jhanaína Gomes

Sábado (28/01), das 9h às 17h

Valores: R$ 150 (justo) | R$ 120 (social)

Presencial

