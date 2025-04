Oficinas gratuitas de arte e cultura serão realizadas em Fernando de Noronha

A- A+

Fernando de Noronha recebe, desta quarta-feira (9) até sexta (11), uma série de oficinas gratuitas de arte e cultura promovidas pelo Instituto Brasil Solidário e Palmeirinha Ação Social.

As atividades serão direcionadas aos alunos da Escola Arquipélago Fernando de Noronha. São oficinas de teatro de bonecos e sombras, fotografia, jornal escolar, oficinas criativas, além de capacitação em mediação de leitura e catalogação de acervo.

O projeto ainda doará à escola 500 novos livros para serem utilizados nos projetos de incentivo à leitura na ilha, além de três câmeras fotográficas para os alunos darem continuidade às atividades de educomunicação.

No encerramento do projeto, alunos e familiares acompanharão apresentações abertas de teatro de bonecos, fotografia e demais atividades culturais. A iniciativa também leva à ilha uma ação voluntária complementar de saúde, com atendimentos médicos e dermatológicos.

Além das oficinas presenciais, o projeto está com inscrições abertas para os cursos EaD. Entre as opções, estão formações em história da arte, desenho e pintura, xilogravura, fotografia, rádio escolar, incentivo à leitura, música e teatro de bonecos.

