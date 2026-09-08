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OFICINA Oficinas gratuitas de videodança são promovidas em Petrolândia e Petrolina, no Sertão de Pernambuco As formações unem dança, performance, fotografia e audiovisual; as inscrições estão abertas até 30 de setembro

O projeto Lumiar – Circulação Estadual 2027 promove duas oficinas gratuitas de videodança em Petrolândia e Petrolina, no Sertão de Pernambuco. As formações estão com inscrições abertas até 30 de setembro e serão conduzidas por dois arte-educadores pernambucanos.

A oficina intitulada "Corpo, Natureza e Paisagens Internas'' é destinada a pessoas a partir de 14 anos, com ou sem experiência em dança, performance, fotografia ou audiovisual. A diretora, dançarina e produtora cultural Marina Mahmood, em colaboração com o fotógrafo, cineasta e músico Iezu Kaeru, ministram as formações adotando uma abordagem sinestésica e experimental.

O projeto é uma realização do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura-PE), com apoio do Centro Cultural Brasil-Alemanha (CCBA Recife), integrando a circulação estadual do espetáculo Lumiar, de Marina Mahmood. Na oficina, os dois arte-educadores de Recife investigam as relações entre sensações, memórias, desejos, imagens e paisagens internas e os espaços naturais que nos envolvem.

O grupo de cada formação deve criar cenas, aprender noções básicas de operação de câmera e construir coletivamente uma videodança, elaborada com base nas experiências e imagens produzidas pelos participantes, utilizando o corpo, a imagem, o som e a câmera para exteriorizar suas subjetividades.

As atividades serão divididas em espaços internos e externos, permitindo a paisagem ser um elemento ativo do processo de criação. Todos os trabalhos serão posteriormente divulgados nas redes do projeto Peixes Voadores e integrarão as ações de exibição audiovisual previstas na circulação de Lumiar.

Em Petrolândia, a oficina oferece um total de 15 vagas e acontece de 12 a 14 de outubro, no Ginásio de Esportes de Petrolândia, com atividades externas na Praia do Sobrado e em outras paisagens naturais do território. No dia 12, as atividades acontecem das 8h às 12h e das 14h às 17h; nos dias 13 e 14, das 13h às 18h.

Em Petrolina, a formação também oferta 15 vagas, sendo sete exclusivas para pessoas surdas, e será realizada de 16 a 18 de outubro, no Sesc Petrolina, com atividade externa na Ilha do Massangano e em outros espaços naturais. Essa oficina contará com dois intérpretes de Libras. No dia 16, as atividades acontecem das 13h às 17h; no dia 17, das 8h às 12h e das 14h às 18h; e no dia 18, das 13h às 18h.

A proposta faz parte de uma circulação que levará o espetáculo solo de Marina Mahmood, Lumiar, para Bonito, Pesqueira, Petrolândia, Petrolina, Caruaru, Bezerros e Buíque, com dez apresentações gratuitas previstas para março de 2027.

Esse projeto da artista recifense investiga as relações entre corpo, natureza e ritualidade, tendo o fogo como um dos principais elementos cênicos. Ela também dialoga com música ao vivo, audiovisual e elementos naturais durante o processo.

Acessibilidade

A acessibilidade é um dos eixos da iniciativa. Além das vagas exclusivas e da interpretação em Libras na oficina de Petrolina, a circulação prevê recursos acessíveis nas apresentações do espetáculo. A apresentação na orla de Petrolina contará com audiodescrição ao vivo, com 20 fones receptores, enquanto o videodança Corpo Onírico, também de Marina Mahmood, será exibido com audiodescrição gravada.

Ao todo, o projeto contará com sete oficinas gratuitas. Além das formações abertas de Petrolândia e Petrolina, serão realizadas oficinas em Bonito e Pesqueira, voltadas a estudantes de escolas públicas específicas, e outras três ações formativas de curta duração, previstas para novembro, em Caruaru, Bezerros e Buíque.

SERVIÇO

Oficina "Corpo, Natureza e Paisagens Internas'', com Marina Mahmood e Iezu Kaeru

Quando: 12 a 14 de outubro

Onde: Ginásio de Esportes de Petrolândia - Av. Dep. Milvernes Cruz Lima - Q. 01, Petrolândia

Inscrições gratuitas até 30 de setembro através do formulário

Informações: @alcateia.comunicacao

Oficina "Corpo, Natureza e Paisagens Internas'', com Marina Mahmood e Iezu Kaeru

Quando:16 a 18 de outubro

Onde: Sesc Petrolina - R. Pacífico da Luz, 618 - Centro, Petrolina

Inscrições gratuitas até 30 de setembro através do formulário

Informações: @alcateia.comunicacao

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