Qualificação Oficinas gratuitas sobre produção e políticas culturais serão realizadas no Paço do Frevo Projeto tem como objetivo informações para o setor cultural, além de facilitar o planejamento de atividades na área

Apresentar os pontos necessários para o desenvolvimento da cultura, nas produções artísticas ou na dimensão de políticas culturais. Esse é o propósito de quatro oficinas gratuitas que serão realizadas no mês de outubro no Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

De 9 a 11 de outubro, as oficinas gratuitas do Panorama Setorial da Cultura Brasileira irão orientar a cadeia produtiva da cultura e a qualificação para os agentes culturais.

No dia 9, das 19h às 23h, a oficina será sobre a cadeia produtiva da cultura e os resultados do estudo do Plano Setorial da cultura brasileira. No dia 10, das 19h às 22h, será ministrada a Oficina de Produção.



Já no dia 11, haverá duas ações. Das 17h às 20h, o assunto será a distribuição e a divulgação de atividades culturais; e, das 20h às 22h, captação de recursos e viabilização de projetos culturais.

Para se inscrever, é preciso acessar o link do Panorama Setorial da Cultura Brasileira e efetuar o cadastro. É possível participar de quantas atividades quiser

O público alvo são produtores, artistas, pesquisadores, jornalistas, investidores e toda a cadeia produtiva da Cultura.

O projeto tem como objetivo principal disponibilizar informações para o setor cultural, além de facilitar o planejamento de atividades dos atores dessa cadeia produtiva, ou seja, os agentes (artistas, produtores e fornecedores), viabilizadores (iniciativa privada e governo), difusores (pontos de distribuição de produtos culturais e divulgadores) e o público consumidor.

A iniciativa é realizada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal por meio da Lei Rouanet e 3D3 Comunicação e Cultura, coordenado por Gisele Jordão.

Serviço:

Oficina 1, com Gisele Jordão (dia 09/10 - 19h às 23h): A cadeia produtiva da cultura e os resultados do estudo PSCB;

Oficina 2, com Cao Quintas (dia 10/10 - 19h às 22h): Oficina de produção;

Oficina 3, com Roberta Iahn (dia 11/10 - 17h às 20h): Distribuição e divulgação de atividades culturais;

Oficina 4, com Gisele Jordão (dia 11/10 - 20h às 22h): Captação de recursos e viabilização de projetos culturais.

Oficinas

Oficina 1 - A cadeia produtiva da cultura e os resultados do estudo PSCB, com Gisele Jordão. Apresenta os principais dados da coleta nacional para o planejamento de ações culturais, seja no âmbito de produção artística, seja na dimensão de políticas culturais. Procura sensibilizar para a importância do planejamento estratégico no desenho de ações culturais, atualizado após a crise mundial de COVID-19. Público alvo: artistas, produtores, distribuidores, divulgadores, agentes viabilizadores, estudantes universitários de produção cultural, artes, comunicação, administração, fornecedores, imprensa, difusores digitais de cultura e interessados em geral.

Oficina 2 – Oficina de Produção, com Cao Quintas. Procura favorecer o entendimento do planejamento e desenvolvimento de projetos culturais. Modelar projetos culturais e a adequação do produto cultural a editais públicos e privados. Público alvo: produtores de atividades culturais, gestores de bens e atividades culturais, estudantes universitários de produção cultural, artes, comunicação, administração e demais ciências humanas, artistas, fornecedores e interessados no tema.

Oficina 3 – Distribuição e divulgação de atividades culturais, com Roberta Iahn. Planejar e executar a comunicação de projetos culturais. Entender como a difusão das artes constrói, junto com a produção e com o consumo, os sentidos da cultura. Dimensionar a importância dos processos de comunicação na construção da produção e consumo culturais. Conhecer os fluxos de influência nas artes e as redes de comunicação operantes com seus públicos. Público alvo: agentes atuantes na divulgação e distribuição de atividades culturais, imprensa, gestores de equipamentos culturais, gestores de redes digitais da cultura, difusores digitais de cultura, asses sores de imprensa e interessados no tema.

Oficina 4 – Captação de recursos e viabilização de projetos culturais, com Gisele Jordão. Conhecer as formas possíveis de viabilização de projetos culturais. Entender as práticas de investimento e atuação em cultura, os critérios que perpassam as decisões de investimento e patrocínio, além da avaliação dos resultados destes investimentos na percepção dos gestores e decisores de investimento em cultura. Público alvo: produtores, gestores e proponentes de projetos culturais, investidores da iniciativa privada e governo, gestores e decisores de investimentos em cultura.

