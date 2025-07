A- A+

MÚSICA Oito Lentes é divertido, plural e apaixonante no álbum de estreia ''Sereia''; escute Em entrevista, banda responde processo criativo do álbum e escolha de todos os membros cantarem

O primeiro álbum da banda recifense Oito Lentes, ''Sereia'', é divertido e romântico por conta de todos os membros serem ''jovens muito apaixonados''. O disco lançado no último sábado (19) reúne cinco músicas, sendo quatro delas composições inéditas, que estão disponíveis nas plataformas digitais.

Apesar do primeiro trabalho do Oito Lentes ser curto, o grupo apresenta canções longas e explora diferentes gêneros, entregando ao público um álbum plural do início ao fim. A temática romântica se faz presente nas letras desde a música-título, ''Sereia'', até o cover de ''Anjo Querubim'', encerrando o disco.

''A construção do álbum foi livre, mas acontece de todos nós sermos jovens muito apaixonados. A arte é uma forma diferente de amar, é impossível esses dois tópicos não estarem ligados'', confessa Márcio Dias, cantor e baterista da banda.

Quatro vozes

Quem escutar o álbum pela primeira vez vai se deparar com uma alternância curiosa de vocais entre as faixas. A banda decidiu que cada membro teria uma música (composta e cantada) no álbum, contribuindo para a pluralidade de ‘’Sereia’’.

O grupo formado por Gui Valença (voz e teclado), Márcio Dias (voz e bateria), Vinycius Sá (voz e baixo) e Vitor Fireman (voz e guitarra), acha justo um lançamento com essa proposta para cada um mostrar sua composição sob sua própria ótica, tendo a troca de vocais como uma virtude da banda.

''Oito Lentes é um desejo de lançar as nossas composições. Nós tínhamos composições guardadas há muito tempo, então, pensamos em nos juntar para lançar essas músicas'', expressa Márcio.

Sonoridade

Com inspiração no underground recifense, atravessando influências do brega, da cumbia, do rockabilly e do Manguebeat, a música-título ‘’Sereia’’ é o grande destaque do disco. A banda Oito Lentes tem referências como Ave Sangria, Tim Maia e Zé Rodrix, que permeiam as faixas ‘’Naquela Noite’’ e ‘’Em Cima da Torre’’.

''É importante destacar que as faixas do álbum se conectam entre si. Todas possuem uma ambientação que cria uma continuidade - como se uma música levasse naturalmente à outra. É como um encontro mágico com uma sereia de olhos verdes, naquela noite misteriosa no alto de uma torre'', comentou Vitor Fireman, também responsável pelas gravações, mixagem e masterização do álbum.

O lado mais intimista do álbum fica na canção ''Seus Olhos Verdes''. A segunda faixa é uma imersão descritiva do eu-lírico que ganha força na voz aveludada de Vinycius Sá. No encerramento, o cover de ''Anjo Querubim'' é extravagante e faz uma síntese do álbum ''Sereia'', reunindo as quatro vozes em uma mesma música.

''Petrúcio Amorim é um dos maiores compositores da história do nordeste brasieliro e 'Anjo Querubim' é a sua obra prima. Então, trazer uma releitura dessa música é muito bom'', disse Vinycius que acrescentou ter tido uma inspiração na releitura da canção feita por Martins.

Nova rota

Antes da Oito Lentes, os mesmos quatro membros formavam o grupo Vitor Fireman e os Terríveis, trazendo uma estética de jovem guarda, anos 60 e rock, através de covers e adaptações de músicas trazidas por Vitor, como o vocalista do projeto.

''Queríamos expandir, tocar outros estilos, colocar nossas letras. Assim nasceu a banda Oito Lentes'', afirmou Gui Valença.

A música mais curta de ''Sereia'' é ''Em Cima da Torre'', com 4m28s, enquanto a canção mais longa é ''Naquela Noite'' - fora o cover de ''Anjo Querubim''. Em tempos de reproduções de hits curtos, que o objetivo é viralizar, Oito Lentes surpreende. Ao ser perguntado sobre essa escolha, Márcio responde descontraído.

''Porque é divertido. A resposta 'séria' é que não é uma aposta. O disco não foi construído com a mentalidade de fazer sucesso, mas sim para ter nossa verdade e nosso som. As músicas longas vem como um presente para as pessoas que querem curtir música, querem ouvir os instrumentos e querem sentir se conectar com a letra'', afirma ele.

De quem foi a composição de cada uma das quatro músicas?

''Sereia'' - Márcio Dias.

''Seus Olhos Verdes'' - Vinycius Sá

''Naquela Noite'' - Gui Valença

''Em Cima da Torre'' - Vitor Fireman



''Cada música é um reflexo de cada um dos integrantes'', finaliza Márcio.



Escute o álbum:

