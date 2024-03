''Oito vezes o valor esperado'': vestido de Marilyn Monroe é leiloado por R$ 1,6 milhão, nos EUA

A- A+

Um vestido rosa de manga comprida, usado uma vez por Marilyn Monroe, foi leiloado nesta semana por uma quantia de US$ 325 mil (R$ 1,6 milhão), oito vezes mais do que o valor estimado. O leilão ocorreu na quinta-feira à noite, organizado pela Julien’s Auctions, e o vestido fazia parte de um conjunto de itens icônicos da Playboy.

Fabricado para a Saks Fifth Avenue em Nova York pelo estilista de moda italiano Emilio Pucci, o vestido era esperado para receber lances entre US$ 40 mil e US$ 60 mil (de R$ 200 mil a R$ 300 mil).

Além do vestido, outros itens de Marilyn Monroe estavam à venda, como a primeira edição da revista Playboy, um vestido preto usado em “O Pecado Mora ao Lado”, um maiô do filme “O Mundo da Fantasia”, um guarda-chuva utilizado em uma sessão de fotos de 1949 e um sutiã preto, emoldurado com uma foto da própria Monroe vestida com ele.

No mesmo leilão, também foram disponibilizados itens que pertenceram ao fundador da Playboy, Hugh Hefner. Seu icônico casaco de fumo bordô, pijamas de seda e pantufas foram vendidos por US$ 35.750 (R$ 178 mil), mais de 10 vezes o valor estimado. Outras dezenas de peças de móveis e decoração da icônica mansão Playboy em Los Angeles também estavam disponíveis para venda.

