Cultura Ojá Afro Sesc: Recife recebe feira de afroempreendedores periféricos; veja a aprogramação Cerca de 40 expositores de diferentes bairros periféricos se reúnem na 2ª edição da "Ojá Afro Sesc" -, que será realizada no Sesc Cais de Santa Rita, no Recife, neste sábado (2)

A 2ª edição da “Ojá Afro Sesc”, feira com maior número de afroempreendedores periféricos da cidade do Recife, reúne cerca de 40 expositores, de diferentes bairros da periferia da capital pernambucana, neste sábado (2), para exporem seus produtos, em sua maioria feitos à mão e de forma artesanal, como artigos de moda e vestuário, acessórios, artes visuais, peças de decoração e gastronomia típica. A programação é gratuita e será realizada no Sesc Cais de Santa Rita, no Bairro de São José, das 15h às 20h.

A feira, que reúne empreendedores periféricos, mulheres e LGBTQIA+ ligados à economia criativa, também vai disponibilizar para os clientes, espaço de beleza, relaxamento e bem-estar. A ação inclui, ainda, oficina gratuita para adultos interessados em contação de história afro; e rodada de palestras sobre comunicação e combate ao racismo estrutural. Somado aos expositores haverá apresentações culturais de cultura popular.

“Estamos felizes de, mais um ano, proporcionar um encontro tão potente ao lado dos empreendedores negros e negras, que moram na periferia de nossa cidade. Um estudo recente, constatou que, negócios liderados por pessoas negras, movimentam cerca de R$ 1,73 trilhão anualmente na economia brasileira. Ou seja, isso é muito significativo saber que, este evento também é uma parcela importante do desenvolvimento econômico do nosso País. Além da questão comercial, queremos que a feira seja um espaço para valorizarmos o empreendedorismo liderado por pessoas negras do Recife” explica a coordenadora do evento, Renata Ramos.

A feira preza por ser um espaço de autocuidado. Na ocasião, os clientes vão poder fazer cortes, tratamento, tranças e penteados para os cabelos. Para quem quer ficar relaxado durante as compras, a opção é aproveitar a aula de Yoga e as terapias integrativas, como reiki e massagem ayurvédica. Todos os serviços podem ser pagos no cartão de crédito, dinheiro e pix.

Dentro da programação, o público vai poder prestigiar apresentações artístico-culturais do Afoxé Omo Nilê Ogunjá e Afoxé Oyá Alaxé. O roteiro também vai abrir espaço para público adulto interessado em aprender sobre a história do povo afro. A pedagoga, contadora de histórias e produtora cultural, Roma Júlia vai ministrar uma oficina de contação de histórias africanas, com uma metodologia imersiva nos contos, instrumentos e vivências. Para participar é preciso fazer inscrição por meio do formulário online. A formação será das 9h às 17h, deste sábado (2).

Já o jornalista, empreendedor e especialista em comunicação, Salatiel Cícero promoverá uma roda de debate, gratuita, sobre a importância estratégica da Assessoria Comunicação e Imprensa para potencializar as marcas e os afroempreendedores para construir um espaço na mídia. Correlacionado a isso, ele vai falar como a mídia espontânea pode gerar mais visibilidade para o público e, consequentemente, aumentar o faturamento comercial. O encontro será nesta sexta-feira, dia 1º, no Sesc Cais de Santa Rita, das 18h30 às 21h30. As vagas são limitadas. Para participar é preciso reservar a vaga preenchendo o formulário.

Por fim, a professora, produtora cultural, especialista em museus, comunidades e identidades, mestra e doutoranda em educação e representante do Laboratório de Educação das Relações Étnico-raciais (LABERER), Elizama Messias realiza um bate-papo especial que tem por tema: “Entenda o racismo estrutural e como combatê-lo”.

Serviço:

O quê: Recife recebe maior feira de afroempreendedores neste sábado, 2

Quando: Sábado, dia 02 de dezembro

Onde: Sesc Cais de Santa Rita

Horário: 15h às 20h

Acesso: Gratuito

