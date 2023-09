"Oldboy" reestreia nos cinemas brasileiros nesta quinta (14); entenda

A- A+

O clássico moderno "Oldboy", filme coreano do diretor Park Chan-wook, recebeu uma remasterização a partir do negativo original em 35mm. A nova versão do longa reestreia nos cinemas de todo o país a partir de amanhã, 14 de setembro, com distribuição da Pandora Filmes.

A trama conta a história de Oh Dae-Su (Choi Min-sik), um bêbado que foi preso e depois libertado por um amigo, acaba sequestrado em uma noite chuvosa, e acorda em um estranho quarto de hotel sem janelas. Mantido em cativeiro por uma razão desconhecida, seus captores invisíveis o alimentam e o mantêm sistematicamente sedado para evitar o suicídio, fornecendo apenas uma TV colorida para lhe fazer companhia. Depois de 15 longos anos, ele ganha a liberdade, mas não faz ideia do motivo disto ter acontecido com ele.

O filme, que começou sua trajetória no Festival de Cannes de 2004, com júri presidido por Quentin Tarantino, que se tornou um grande fã de "Oldboy", ganhou o Grande Prêmio do Júri, e também foi premiado em Hong Kong, Coreia, Inglaterra, Itália e no português Fantasporto, entre outros.

Adaptado de um mangá de Garon Tsuchiya e Nobuaki Minegishi, Park disse numa entrevista de 2022 à Entertainment Weekly que "Oldboy" é seu filme favorito de sua própria filmografia.

“Obviamente, tudo é exagerado na história, porque é uma fábula, mas o que realmente me interessa é como as pessoas hoje lidam com a consciência pesada. Meus personagens não são maus, eles são basicamente pessoas boas que se veem incapazes de viver com suas emoções mais sombrias e sofrem uma tragédia como resultado”, explicou o cineasta na entrevista ao Seattle Times.

Veja também

CULTURA Veneza rechaça inscrição em lista de Patrimônio Mundial em perigo, diz Unesco