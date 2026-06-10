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música Roberto Carlos fará estreia em festas de São João de Caruaru e Campina Grande Cantor se apresenta nesta semana em Campina Grande e em Caruaru

Para quem acha que Roberto Carlos já viveu de tudo nos seus 85 anos de vida, saiba que o Rei terá uma primeira vez bem no Dia dos Namorados. O cantor faz sua estreia na duas maiores festas de São João do Nordeste, ambas com entrada gratuita. No próximo dia 12, ele se apresenta no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, em Caruaru, Pernambuco. A apresentação está marcada para as 20h30.

Já no dia 14, também com o mote dos namorados, ele desembarca em Campina Grande, na Paraíba, para cantar seus sucessos no Parque do Povo, às 22h30. No último especial de fim de ano da Globo, Roberto teve entre os seus convidados o jovem João Gomes, que atualmente é figurinha certa no circuito nordestino de junho e fechou a primeira noite do São João de Campina Grande, ao lado de Mestrinho e Jota.pê, com o projeto "Dominguinho". Marisa Monte também faz a sua estreia na festa, cantando na sexta (12).





Nos últimos anos, houve muitas críticas de artistas e de amantes da festa tão tradicional do Nordeste referente às escolhas das atrações.



O argumento principal é de que artistas do forró e grandes nomes nordestinos com longa carreira que tradicionalmente cantam nessas festas, como Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, vêm perdendo espaço para artistas da nova geração do sertanejo universitário. Nesta semana, a cantora Walkyria Santos e o sanfoneiro Flávio José fizeram a mesma crítica já em apresentações das festas, ressaltando também a disparidade dos cachês.

O nome de Roberto e Marisa Monte, no entanto, aponta para outra tendência. A busca de artistas consagrados da MPB que não são nordestinos para a festa. Os estreantes podem dar outro tom para o espetáculo e resgatar um público mais tradicional que não gosta do novo sertanejo dos mainstream e também quer ver os cantores consagrados da mesma geração.

No dia 24 de junho, por exemplo, Campina Grande recebe José Augusto, também cantor romântico e autor de "Evidências". Mesmo tendo o sertanejo ainda com forte presença, com nomes como Murilo Huff, Simone Mendes, Henrique e Juliano e Matheus & Kauan, a festa paraibana promete ser eclética, com nomes também do pagode, como Menos é Mais e Sorriso Maroto, e até do rap, como Matuê. Elba Ramalho, Fagner e Lucy Alves também se apresentam ao longo dos 33 dias de festa.

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