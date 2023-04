A- A+

HISTÓRIA E LAZER Olha! Recife: Capibaribe, Aromas e Sabores e Recife Indígena são temas da semana do projeto Inscrições, gratuitas, serão abertas nesta sexta-feira (21) no site do projeto

Navegando por sobre as águas do Capibaribe, embarcando em um ônibus, pedalando ou a pé, o Recife tem paisagens que podem ser exploradas de diversas formas, seja lá qual for o meio de transporte utilizado. E essa é também a ideia do projeto Olha! Recife - oferecer passeios, gratuitos, com mote na história e no turismo da capital pernambucana.



Para este final de semana que vem na sequência de um feriado, o projeto - que abre inscrições nesta sexta-feira (21) no site www.olharecife.com.br - vai percorrer atrativos da cidade que margeiam o Capibaribe no Olha! Recife no Rio, no sábado (22), com saída às 9h do Catamaran Tours.

Crédito: Ed Machado | Follha de Pernambuco

No mesmo dia, à tarde, o passeio, de ônibus, tem saída da Praça do Arsenal às 14h, com o tema "Recife Indígena e Turismo Criativo". O roteiro, dedicado aos povos indígenas, vai percorrer locais e monumentos que contam sobre a história de luta e de resistência desses povos. Entre as paradas estão na Praça 17, na Rua Duque de Caxias e na Praça Maciel Pinheiro.





Já no domingo, com saída às 9h também do Arsenal, o passeio o Olha! Recife vai ser de bike e com o tema "Aromas e Sabores do Recife". Na ocasião, os participantes serão levados a locais que exaltam os sentidos do olfato e paladar. O Mercado da Boa vista e o restaurante Leite integram a programação.

E a pé, o roteiro "Caça aos Tesouros do Recife" vai explorar, também no domingo - saindo às 10h do Arsenal - aventuras com estrutura montada em especial para os pequenos.

Na quarta-feira, dia 26 de abril, o Olha! Recife vai abordar o tema "Pátio de São Pedro e Casa da Cultura". A pé, os participantes vão ser levados a explorar a Casa do Carnaval, o Memorial Chico Science e a antiga Casa de Detenção, entre outros locais históricos.





Recife Walking Tour - Caminhada Cultural

O roteiro fixo do projeto, com o "Recife Walking Tour - Caminhada Cultural", tem passeio marcado para as sextas-feiras às 9h30 da Praça do Arsenal.



Sugerido para turistas, e também para moradores do Recife, o tour passa pela Rua do Bom Jesus, Museu a Céu Aberto, Av. Rio Branco, pontes do Bairro do Recife, expandindo-se para o Pátio de São Pedro e seus entornos.

Serviço

Olha! Recife



Inscrições, gratuitas, no site www.olharecife.com.br nesta sexta-feira (21)



Olha! Recife a Pé

Recife Walking Tour



Quando: Sexta-feira (28), 9h30

Onde: Saída da Praça do Arsenal



Olha! Recife no Rio

O Recife e Suas Pontes



Quando: Sábado (22), 9h

Onde: Saída do Catamaran Tours (Cais das Cinco Pontas)

Olha! Recife de Ônibus

Recife Indígena e Turismo Criativo



Quando: Sábado (22), 14h

Onde: Saída da Praça do Arsenal

Olha! Recife de Bike

Aromas e Sabores do Recife



Quando: Domingo (23), 9h

Onde: Saída da Praça do Arsenal

Olha! Recife a Pé

Caça aos Tesouros do Recife



Quando: Domingo (23), 10h

Onde: Praça do Arsenal

Olha! Recife a Pé

Pátio de São Pedro e Casa da Cultura



Quando: Quarta-feira (26), 14h

Onde: Praça do Arsenal





