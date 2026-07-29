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CULTURA E TURISMO

Com "Circuito dos Teatros" e tour pela influência francesa na cidade, 'Olha! Recife' abre inscrições

Projeto da Prefeitura do Recife abre inscrições para interessados em participar dos passeios deste fim de semana, 1º e 2 de agosto, e do Recife Walking Tour

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Passeio do Olha! Recife inclui roteiro por ruas históricas do Recife, a exemplo da Rua do Bom JesusPasseio do Olha! Recife inclui roteiro por ruas históricas do Recife, a exemplo da Rua do Bom Jesus - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Pode ser a pé, navegando ou de bike, e até de ônibus - as paisagens e histórias do Recife podem ser contempladas por qualquer meio de transporte, ao menos na programação do "Olha! Recife", que abre inscrições a partir desta quinta (30), no site do projeto.

Gratuitos, os passeios acontecem neste fim de semana, iniciando no sábado, 1º de agosto, com o roteiro de catamarã "Recife e Suas Pontes", com percurso do Marco Zero até a Rua da Aurora.

Ainda no sábado, mas de ônibus, vai rolar o roteiro "Jardim Botânico do Recife". Os participantes vão seguir para o espaço de preservação ambiental da cidade e por lá vão conhecer áreas de conservação da Mata Atlântica, entre outras coisas.

 

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Já no domingo (2), a pé, o roteiro "Recife Francês" percorre o centro histórico em espaços que tiveram influência francesa. Histórias, personagens e transformações urbanas integram o passeio.

No mesmo dia, só que de bicicleta, o "Circuito dos Teatros" leva o público aos principais equipamentos culturais do Recife.

Wlaking Tour
Integrando a programação do projeto, na quarta-feira (5) acontece mais uma edição do "Recife Walking Tour".

Com saída da Praça do Arsenal, o tour vai passar pela Rua do Bom Jesus e pelo Pátio de São Pedro, entre outros locais, para contemplação do patrimônio histórico e arquitetônico da capital pernambucana.

Na sexta-feira (7) o projeto segue e repete o mesmo percurso.

PROGRAMAÇÃO

Olha! Recife de Catamarã: "Recife e Suas Pontes"
Quando: Sábado, 1º de agosto, às 9h
Onde: Saída do Catamaran Tours

Olha! Recife de Ônibus: "Jardim Botânico do Recife"
Quando: Sábado, 1º de agosto, às 9h
Onde: Saída da Praça do Arsenal

Olha! Recife a Pé: "Recife Francês"
Quando: Domingo, 2 de agosto, às 9h
Onde: Saída da Praça do Arsenal

Olha! Recife de Bike: "Circuito dos Teatros"
Quando: Domingo, 2 de agosto, às 9h
Onde: Saída da Praça do Arsenal

Recife Walking Tour
Quando: Quarta-feira (5), às 14h e Sexta-feira (7), às 9h30
Onde: Saída da Praça do Arsenal

SERVIÇO
Olha! Recife
Quando: Sábado (1º), Domingo (2), Quarta (5) e Sexta (7)
Inscrições gratuitas no site do projeto
Informações: @olhaorecife
 

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