LAZER E TURISMO Olha! Recife: passeio com pets integra roteiro do final de semana; saiba detalhes A pé, de ônibus ou de bicicleta, roteiros incluem história e lazer em localidades do Recife

Os pets - acompanhados dos seus tutores, claro - vão ser os protagonistas de um dos passeios gratuitos do Olha! Recife deste doningo (27), com saída do Parque da Jaqueira, às 9h, em direção ao Parque das Graças e ao Jardim do Baobá.

O tour "Recife é o Bicho", integra a programação do projeto que tem à frente a Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer. Interessados podem realizar a inscrição, gratuita, nesta sexta-feira (25), no site www.olharecife.com.br.







Criado para levar histórias do Recife a quem quiser conhecê-las, de forma lúdica e na vibe "lazer e turismo", o Olha! Recife deste fim de semana 26 e 27 de agosto, começa com o passeio a pé e de Ônibus - respectivamente com saídas às 9h da Praça do Arsenal em direção ao Forte do Brum e com saída às 14h, da Praça do Arsenal até o Poço da Panela.



Já no domingo (27) vai rolar, além do já citado "Recife é o Bicho", o Olha! Recife de Bicicleta, com saída também do Arsenal às 9h, até os Jardins de Boa Viagem.

Faculdade de Direito e Recife Wlaking Tour

Ainda dentro da programação da semana, do projeto, na próxima quarta-feira (30) acontece o Olha! Recife a Pé em direção à Faculdade de Direito do Recife.



E na sexta-feira, no primeiro dia de setembro, assim como acontece semanalmente e sempre às 9h, o passeio "Recife Walking Tour" vai explorar o Centro da cidade e seus principais pontos turísticos e históricos.



A saída será da Praça do Arsenal e seguirá para a Bom Jesus, Av. Rio Branco, pontes do Recife e museus do Pátio de São Pedro, entre outras localidades.



Programação:

Olha! Recife a Pé

Tema: Museu Forte do Brum

Sábado (26), 9h

Saída: Praça do Arsenal

Olha! Recife de Ônibus

Tema: Poço da Panela

Sábado (26), 14h

Saída: Praça do Arsenal

Olha! Recife a Pé

Tema: Recife é o bicho - pet friendly

Domingo (27), 9h

Saída: Capela do Parque da Jaqueira

Olha! Recife Bicicleta

Tema: Jardins de Boa Viagem

Domingo (27), 9h

Saída: Praça do Arsenal

Olha! Recife a Pé

Tema: Faculdade de Direito

Quarta-feira (31), 14h

Saída: Praça do Arsenal

Olha! Recife a Pé

Tema: Recife Walking Tour

Sexta-feira (1), 9h30

Saída: Praça do Arsenal



Serviço

Olha! Recife

Inscrições, gratuitas, neste link

