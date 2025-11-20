A pé, de bike ou navegando pelo Capibaribe: inscrições abertas para passeios gratuitos pelo Recife
Projeto Olha! Recife está com inscrições abertas para passeios que começam neste sábado (22)
Circular pelas ruas e casarios do Recife, é perceber a cidade como culminância histórica e cultural, seja por terra ou navegando sob suas pontes, que também carregam narrativas diversas da capital pernambucana.
E é sobre isso (e para isso) que o projeto Olha! Recife traz à tona a partir deste final de semana, mais um roteiro, gratuito, com programação que atravessa a cidade sob diferentes perspectivas.
Com inscrições abertas no site do projeto, o Olha! Recife - realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer - ressalta também nesta edição passeios com foco na valorização da cultura afro-brasileira, em celebração à Semana da Consciência Negra.
De Catamarã
Abre a programação do projeto o passeio de catamarã, "Recife e Suas Pontes".
Neste sábado (22), às 9h, do Catamaran Tours, os participantes farão o percurso fluvial passando pelo Marco Zero, Parque de Esculturas Brennand, Rua da Aurora e pontes históricas da cidade.
Ainda no sábado, às 14h, o passeio de ônibus "Circuito dos Baobás" explora a importância histórica da árvore considerada sagrada à cultura africana.
Em alusão à Semana da Consciência Negra, o roteiro circula pelo Jardim do Baobá e Praça da República.
De bike e a pé
Já no domingo (23), também no Circuito dos Baobás, os participantes poderão contemplar a temática mas, dessa vez, em percurso feito de bicicleta.
O passeio percorre locais onde a espécie está presente no Recife, encerrando o tour no Parque da Jaqueira.
No mesmo dia, haverá também o roteiro a pé rumo ao Morro da Conceição. No local, escadarias, mirantes e pontos de devoção ganham atenção especial no circuito.
E na quarta-feira (16), o Olha! Recife faz roteiro dedicado aos relógios históricos que marcaram o Século XX na cidade.
Equipamentos culturais como a Torre Malakoff e o prédio dos Correios na Av. Guararapes, além do relógio do Diário de Pernambuco, estão na programação.
Recife Wlaking Tour
Na sexta-feira (28), findando o circuito da semana, será realizada mais uma edição do Recife Wlaking Tour - roteiro fixo do projeto.
Com saída da Praça do Arsenal, o passeio passa por pontos do Bairro do Recife, a exemplo da Rua do Bom Jesus e da Av. Rio Branco. Pontes e espaços culturais dod arredores também integram o roteiro.
PROGRAMAÇÃO
Sábado, 22
Olha! Recife de Catamarã - Recife e Suas Pontes
9h no Catamaran Tours
Olha Recife de Ônibus – Circuito dos Baobás
14h da Praça do Arsenal
Domingo, 23
Olha Recife a Pé – Morro da Conceição
9h, do Largo Dom Luiz
Olha Recife de Bike – Circuito dos Baobás
9h, da Praça do Arsenal
Quarta-feira, 26
Olha Recife a Pé – Antigos Relógios do Recife
14h, da Praça do Arsenal
Sexta-feira, 28
Recife Walking Tour
9h30, da Praça do Arsenal
SERVIÇO
Olha! Recife
Quando: Sábado (22), Domingo (23), Quarta-feira (26) e Sexta-feira (28)
Inscrições gratuitas no site: www.olharecife.com.br