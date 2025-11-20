Sex, 21 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta21/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OLHA! RECIFE

A pé, de bike ou navegando pelo Capibaribe: inscrições abertas para passeios gratuitos pelo Recife

Projeto Olha! Recife está com inscrições abertas para passeios que começam neste sábado (22)

Reportar Erro
Passeio por ruas do Bairro do Recife integram programação do Olha! RecifePasseio por ruas do Bairro do Recife integram programação do Olha! Recife - Foto: Marcos Pastich/Prefeitura do Recife

Circular pelas ruas e casarios do Recife, é perceber a cidade como culminância histórica e cultural, seja por terra ou navegando sob suas pontes, que também carregam narrativas diversas da capital pernambucana. 

E é sobre isso (e para isso) que o projeto Olha! Recife traz à tona a partir deste final de semana, mais um roteiro, gratuito, com programação que atravessa a cidade sob diferentes perspectivas.

Com inscrições abertas no site do projeto, o Olha! Recife - realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer - ressalta também nesta edição passeios com foco na valorização da cultura afro-brasileira, em celebração à Semana da Consciência Negra.

 

Leia também

• Festival de Teatro e show de Luan Santana são alguns dos destaques da agenda do fim de semana; confira

• "Lady Tempestade": festival traz ao Recife solo de Andréa Beltrão sobre advogada pernambucana

• Espetáculo "Para Meu Amigo Branco" provoca debate sobre racismo na CAIXA Cultural Recife

De Catamarã
Abre a programação do projeto o passeio de catamarã, "Recife e Suas Pontes".

Neste sábado (22), às 9h, do Catamaran Tours, os participantes farão o percurso fluvial passando pelo Marco Zero, Parque de Esculturas Brennand, Rua da Aurora e pontes históricas da cidade.

Ainda no sábado, às 14h, o passeio de ônibus "Circuito dos Baobás" explora a importância histórica da árvore considerada sagrada à cultura africana.

Em alusão à Semana da Consciência Negra, o roteiro circula pelo Jardim do Baobá e Praça da República.

De bike e a pé
Já no domingo (23), também no Circuito dos Baobás, os participantes poderão contemplar a temática mas, dessa vez, em percurso feito de bicicleta.

O passeio percorre locais onde a espécie está presente no Recife, encerrando o tour no Parque da Jaqueira.

No mesmo dia, haverá também o roteiro a pé rumo ao Morro da Conceição. No local, escadarias, mirantes e pontos de devoção ganham atenção especial no circuito.

E na quarta-feira (16), o Olha! Recife faz roteiro dedicado aos relógios históricos que marcaram o Século XX na cidade.

Equipamentos culturais como a Torre Malakoff e o prédio dos Correios na Av. Guararapes, além do relógio do Diário de Pernambuco, estão na programação.

Recife Wlaking Tour
Na sexta-feira (28), findando o circuito da semana, será realizada mais uma edição do Recife Wlaking Tour - roteiro fixo do projeto.

Com saída da Praça do Arsenal, o passeio passa por pontos do Bairro do Recife, a exemplo da Rua do Bom Jesus e da Av. Rio Branco. Pontes e espaços culturais dod arredores também integram o roteiro.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 22

Olha! Recife de Catamarã - Recife e Suas Pontes

9h no Catamaran Tours

Olha Recife de Ônibus – Circuito dos Baobás

14h da Praça do Arsenal

Domingo, 23

Olha Recife a Pé – Morro da Conceição

9h, do Largo Dom Luiz

Olha Recife de Bike – Circuito dos Baobás

9h, da Praça do Arsenal

Quarta-feira, 26

Olha Recife a Pé – Antigos Relógios do Recife

14h, da Praça do Arsenal

Sexta-feira, 28

Recife Walking Tour

9h30, da Praça do Arsenal

SERVIÇO
Olha! Recife
Quando: Sábado (22), Domingo (23), Quarta-feira (26) e Sexta-feira (28)
Inscrições gratuitas no site: www.olharecife.com.br
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter