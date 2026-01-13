A- A+

PASSEIO CINEMATOGRÁFICO "O Agente Secreto" inspira roteiro do Olha! Recife no fim de semana Com Rua da Aurora e Cinema São Luiz entre os locais da rota, passeios do Olha! Recife entram na vibe do premiado filme do pernambucano Kleber Mendonça

Que tal dar uma 'chegadinha' ali pela Rua da Aurora, contemplar o Cinema São Luiz e dar uma circulada pelo Parque 13 de Maio - tudo com olhar cinematográfico e, claro, sob a vaidade de ser pernambucano?



Assim vai ser o Olha! Recife deste fim de semana - com inscrições abertas nesta quinta (15) - em roteiro inspirado no filme de Kleber Mendonça, "O Agente Secreto", recentemente premiado em duas de três categorias em que concorria no Globo de Ouro.



Na programação do domingo (18), os participantes vão conhecer espaços de Recife em que cenas do filme do diretor pernambucano foram gravadas, a exemplo dos citados acima, em conexão com o patrimônio, a memória urbana da cidade e a produção audiovisual que levou a capital pernambucana aos holofotes do mundo.



Rios, Pontes e... Jardim Botânico

Os roteiros do projeto começam no sábado (17) com o Olha! Recife de Catamarã e o tema "Recife e Suas Pontes", em meio aos rios que cortam a cidade.



A saída, às 9h, será do Catamaran Tours, com passagem pelo Marco Zero, Parque de Esculturas Francisco Brennand, Rua da Aurora e pontes históricas de Recife.



No mesmo dia e horário, com saída da Praça do Arsenal, terá o Olha! Recife de Ônibus - Jardim Botânico.



O passeio vai até o espaço para contemplação dos participantes aos jardins temáticos do local, assim como a espécies da fauna e da flora da Mata Atlântica.

Monumentos

Já na quarta-feira (21), às 14h, o projeto faz o percurso a pé com o tema "Bustos, Estátuas e Esculturas do Centro", ocasião em que os participantes serão levados a conhecer a história das estátuas da Ponte Maurício de Nassau e o monumento de Ricardo Brennand, no Marco Zero.



Roteiro fixo das sextas

E com o "Recife Walking Tour", na sexta-feira (23), um passeio fixo já conhecido por turistas e habitantes de Recife, os participantes serão levados para os pontos históricos do Bairro do Recife.



A saída é da Praça do Arsenal e inclui a Rua do Bom Jesus, a Av. Rio Branco, as pontes e museus, entre outros atrativos.



Interessados podem realizar as inscrições para todos os roteiros a partir desta quinta-feira (15), às 9h, no site www.olharecife.com.br.

SERVIÇO

Projeto Olha! Recife



Sábado (17)



Olha! Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes

Saída do Catamaran Tours, às 9h

Olha! Recife de Ômibus - Jardim Botânico

Saída da Praça do Arsenal, às 9h

Domingo (18)



Olha! Recife a pé: Recife do Agente Secreto

Saída da Praça do Arsenal, às 9h

Quarta-feira (21)



Olha! Recife a Pé: Bustos, Estátuas e Esculturas do Centro

Saída da Praça do Arsenal, às 9h

Sexta-feira (23)



Recife Walking Tour

Saída da Praça do Arsenal, às 9h

Informações e inscrições: www.olharecife.com.br

