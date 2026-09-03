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CULTURA E TURISMO

Olha! Recife: a pé, de bike ou de catamarã, roteiro passeia pela história e natureza do Recife

Gratuito, interessados podem se inscrever no site do projeto, que fará passeios a partir deste sábado (5); vagas limitadas

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Projeto Olha! Recife terá mais um fim de semana de passeios pela história da cidadeProjeto Olha! Recife terá mais um fim de semana de passeios pela história da cidade - Foto: Arquivo/PCR

Um Recife que pode ser contemplado a pé, de ônibus, de catamarã ou de bike, em roteiros que contam a história da cidade através de paisagens, pontes, águas e casarios, compõe a programação de mais um fim de semana do projeto Olha! Recife.

Gratuitos - com vagas limitadas - quem quiser pode realizar os passeios após inscrições no site do projeto (www.olharecife.com.br).

E para a agenda iniciada neste sábado (5) e que segue até o próximo dia 11 de setembro, roteiros relacionados à Independência do Brasil também integram a programação.

 

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Confira:

Olha! Recife de Catamarã - "Recife e Suas Pontes"
Quando: Sábado (5), às 9h
Onde: Saída do Catamaran Tours

Olha! Recife de Ônibus - "Jardim Botânico do Recife"
Quando: Sábado (5), às 9h
Onde: Saída da Praça do Arsenal

Olha! Recife a Pé  - "Caminhos da Independência"
Quando: Domingo (6), às 9h
Onde: Saída da Praça do Arsenal

Olha! Recife de Bike – "Circuito Frei Caneca"
Quando: Domingo, (6), às 9h
Onde: Saida da Praça do Arsenal

Olha! Recife a Pé – "Recife Walking Tour"
Quando: Quarta (9), às 14h
Onde: Saída da Praça do Arsenal

Olha! Recife a Pé – "Recife Walking Tour"
Quando: Sexta (11), às 9h30
Onde: Saída da Praça do Arsenal

SERVIÇO
Olha! Recife 
Quando: desta sexta (4) até domingo (11)
Inscrições gratuitas (vagas limitadas) neste link

 

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