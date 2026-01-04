Dom, 04 de Janeiro

Literatura

"Olhar na Festa do Louro", livro de Mariana Pinheiro, é lançado em São José do Egito

A obra reúne um amplo e sensível registro fotográfico de uma das mais importantes celebrações da cultura popular pernambucana, reconhecida como território vivo da poesia oral

"Olhar na Festa do Louro", da fotógrafaMariana Pinheiro, foi lançado no Institudo Lourival Batista, em São José do Egito, durante a Festa de Louro

[O livro "Olhar na Festa do Louro, da fotógrafa Mariana Pinheiro, foi lançado neste sábado (3), em São José do Egito. O lançamento aconteceu no Instituto Lourival Batista, durante a Festa do Louro.

A obra reúne um amplo e sensível registro fotográfico de uma das mais importantes celebrações da cultura popular pernambucana, reconhecida como território vivo da poesia oral, da memória coletiva e da resistência cultural no Sertão do Pajeú.

Resultado de anos de convivência, escuta e presença, o livro ultrapassa a ideia de simples documentação. As imagens de Mari Pinheiro constroem um percurso visual que revela gestos, encontros, afetos e rituais que atravessam a Festa do Louro, evidenciando sua força como memória em movimento — onde tradição e invenção caminham juntas, ano após ano.

Sobre o livro
O livro se estrutura em quatro conjuntos — Memórias, apegos e caminhos; Encontros e poesia; Luzes e cenas; e Mãe Nena —, propondo um percurso visual que atravessa diferentes dimensões da Festa do Louro: dos bastidores aos palcos, dos encontros íntimos aos improvisos repentistas, das cenas iluminadas aos laços familiares e comunitários que sustentam a realização da festa ano após ano.

Um dos destaques do projeto é o compromisso com a acessibilidade. Por meio de recursos como QR Codes, o livro amplia a experiência visual ao incorporar a audiodescrição, permitindo que pessoas com deficiência visual também acessem e vivenciem as imagens. Assim, a fotografia deixa de ser restrita à retina e passa a pulsar na escuta e na sensibilidade de cada leitor.

A Festa do Louro acontece anualmente no dia 6 de janeiro, na Rua Domingos Siqueira — hoje Casa do Repentista e Instituto Lourival Batista — e reúne poetas, cantadores, moradores, pesquisadores e visitantes de diversas regiões do país. Ao longo dos anos, a festa se consolidou como um espaço fundamental de celebração da poesia popular nordestina e de homenagem a grandes nomes da cantoria e do repente.

Mais do que um livro de fotografia, Olhar na Festa do Louro é um convite à experiência: um caminho aberto para que diferentes públicos possam entrar na roda, escutar, sentir e dançar ao som de uma tradição que segue viva, reinventando-se no tempo.
Este projeto, o livro e o lançamento, só puderam ser realizados através do incentivo do Funcultura Geral 2022/2023. 

