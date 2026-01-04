A- A+

Literatura "Olhar na Festa do Louro", livro de Mariana Pinheiro, é lançado em São José do Egito A obra reúne um amplo e sensível registro fotográfico de uma das mais importantes celebrações da cultura popular pernambucana, reconhecida como território vivo da poesia oral

[O livro "Olhar na Festa do Louro, da fotógrafa Mariana Pinheiro, foi lançado neste sábado (3), em São José do Egito. O lançamento aconteceu no Instituto Lourival Batista, durante a Festa do Louro.

A obra reúne um amplo e sensível registro fotográfico de uma das mais importantes celebrações da cultura popular pernambucana, reconhecida como território vivo da poesia oral, da memória coletiva e da resistência cultural no Sertão do Pajeú.



Resultado de anos de convivência, escuta e presença, o livro ultrapassa a ideia de simples documentação. As imagens de Mari Pinheiro constroem um percurso visual que revela gestos, encontros, afetos e rituais que atravessam a Festa do Louro, evidenciando sua força como memória em movimento — onde tradição e invenção caminham juntas, ano após ano.

Sobre o livro

O livro se estrutura em quatro conjuntos — Memórias, apegos e caminhos; Encontros e poesia; Luzes e cenas; e Mãe Nena —, propondo um percurso visual que atravessa diferentes dimensões da Festa do Louro: dos bastidores aos palcos, dos encontros íntimos aos improvisos repentistas, das cenas iluminadas aos laços familiares e comunitários que sustentam a realização da festa ano após ano.



Um dos destaques do projeto é o compromisso com a acessibilidade. Por meio de recursos como QR Codes, o livro amplia a experiência visual ao incorporar a audiodescrição, permitindo que pessoas com deficiência visual também acessem e vivenciem as imagens. Assim, a fotografia deixa de ser restrita à retina e passa a pulsar na escuta e na sensibilidade de cada leitor.



A Festa do Louro acontece anualmente no dia 6 de janeiro, na Rua Domingos Siqueira — hoje Casa do Repentista e Instituto Lourival Batista — e reúne poetas, cantadores, moradores, pesquisadores e visitantes de diversas regiões do país. Ao longo dos anos, a festa se consolidou como um espaço fundamental de celebração da poesia popular nordestina e de homenagem a grandes nomes da cantoria e do repente.



Mais do que um livro de fotografia, Olhar na Festa do Louro é um convite à experiência: um caminho aberto para que diferentes públicos possam entrar na roda, escutar, sentir e dançar ao som de uma tradição que segue viva, reinventando-se no tempo.

Este projeto, o livro e o lançamento, só puderam ser realizados através do incentivo do Funcultura Geral 2022/2023.

