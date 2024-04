A- A+

UNIVERSO DOS MANGÁS "Olhe entre B e X do teclado": conheça o meme que viralizou nas redes sociais Diversas postagens espalhadas pelas redes sociais estão pedindo para os seguidores olharem entre determinadas letras no teclado para encontrar uma palavra escondido

Um novo meme viralizou no TikTok e no X — antigo Twitter: "olhe entre o B e o X". A brincadeira está ganhando diversas redes sociais e começou com uma conversa sobre mangá.



Nas plataformas da web, usuários começaram a fazer perguntas e a convidar seus seguidores a respondê-las verificando se há uma abreviação de duas letras como VC no exemplo proposto, ou palavras e nomes famosos.

Trata-se de um conteúdo que viralizou nas redes sociais de diversas maneiras e que faz referência a letras supostamente aleatórias do teclado que descrevem a imagem ou o vídeo que acompanham essas publicações e se originou em uma conversa relacionada ao universo do mangá.

No exemplo acima, foi publicado um conteúdo em que se pede para o seguidor olhar entre a letra B e X do teclado. Entre elas é possível encontrar V e C, que juntas formam VC, uma abreviação para 'você'.





A Know Your Meme, uma página dedicada a encontrar e pesquisar memes, além de fenômenos da Internet, afirma que o meme ‘Olha entre’ vem do 4chan e, mais especificamente de uma postagem de 2021. Uma foto de um personagem do mangá K-OM, postada por um usuário anônimo, se tornou viral no fórum, com a descrição “olhe entre o T e o O no seu teclado”, revelando assim o nome Yui (de Yui Hirasawa, protagonista da série).

Com o tempo, a brincadeira se estendeu a outras plataformas da internet, como Reddit e, mais tarde, em redes sociais como o X e o TikTok, onde os usuários começaram a pedir aos seus seguidores que olhassem para seus teclados para decifrar nomes de outros personagens de anime, além de celebridades.

