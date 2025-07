A- A+

Flagra "Olhem para esses dois": Chris Martin expõe amantes em show do Coldplay, diz jornal Casal que estava abraçado tentou se esconder assim que o vocalista apontou a 'câmera do beijo' para eles

"Deu ruim" para um casal que se abraçava no show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, na última quarta-feira. Isso porque o vocalista Chris Martin apontou a "kiss cam" (câmera do beijo), usada em determinado momento do show para flagrar casais apaixonados, para o titã de tecnologia Andy Byron, da empresa Astronomer.

O problema é que ele curtia o show com ninguém mais ninguém menos que a amante — no caso, segundo o jornal "The Sun", a chefe de RH de sua empresa.

Assim que a imagem dos dois é mostrada no telão e Martin diz "olhem para esses dois", a dupla se separa e a mulher cobre o rosto. O líder da banda, então, completa: "Oh, ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos".

A Astronomer, de acordo com o jornal britânico, está avaliada em US$ 1 bilhão e trabalha no ramo de desenvolvimento de software. Byron ocupa o cargo de CEO desde julho de 2023.

As imagens viralizaram nas redes sociais e muita gente salientou o "vacilo" da dupla.

"Eles são muito burros, desculpe. Por que você vai para um show se está tendo um caso?", escreve uma pessoa.

"Fico triste pela esposa, mas feliz que eles foram expostos", comentou outra.

