Olin, Balder e Tyra: quem são e como vivem os irmãos de Thor Batista

Filho de Eike Batista e de Luma de Oliveira, o empresário Thor Batista surpreendeu internautas ao aparecer em fotos celebrando o primeiro mês de nascimento do filho, a última quinta-feira (22).



O menino, também chamado Thor, é fruto da união com a modelo gaúcha Lunara Campos, que é formada em ciências contábeis e foi eleita princesa da 10ª Festa Nacional do Chimarrão, em 2008. “Comemorando o primeiro mês do nosso amorzinho Thor II !!! Com a visita da família! Deus te abençoe e te proteja sempre meu menino lindo!”, escreveu ela nas redes sociais, sobre o primeiro neto de Eike e Luma, que nasceu em dia 18 de janeiro.

As fotos de Thor Batista despertaram a curiosidade do público que ainda se lembrava do primogênito de Eike como um bon vivant que, solteiro, costumava aparecer em treinos na academia e gastava altas somas de dinheiro em boates. Após a decadência do pai, Thor passou a levar uma vida mais discreta, e agora, se tornou pai de família.

Sua aparência física também foi motivos de comentários nas redes: "Quando que o Thor deixou de ser um adolescente cabeludo e inconsequente para virar um coroa calvo? Quanto tempo eu dormi?", ironizou um usuário do X (ex-Twitter).

A atenção despertada por Thor Batista também aguçou a curiosidade do público sobre seus outros três irmãos: Olin, de 28 anos; Balder, de 10 anos, e Tyra, que completa dois anos de 3 de março.





Olin Batista

Olin (que na mitologia nórdica era o Enviado do Senhor da Guerra) é o segundo filhe de Eike e Luma. Desde criança apaixonado por música, tornou-se DJ ainda na adolescência, aprendendo a tocar e mixar de forma autodidata.

Adolescente, lançou-se na carreira musical com o apoio dos pais. Em seus compromissos profissionais costumava contar com regalias inimagináveis para DJs iniciantes, como poder ir aos festivais de jatinho particular ou usar carros blindados e ser acompanhado por seguranças.

Em 2017, Olin lançou a faixa "Ingrosso – Dark River (Olin Batista Remix)" mas teve de interromper a divulgação dias depois por conta da prisão do pai pela Operação Lava Jato. Apenas em 2019 ele voltou a lançar uma música, "Falling".

Em outubro do ano passado, Olin deixou a casa da mãe Luma de Oliveira, no Jardim Pernambuco, para ir morar com a namorada, a modelo Patricia Moreira, num apartamento em São Conrado, também na Zona Sul do Rio. Patricia é mãe de um menino, fruto do relacionamento que teve com o cantor Igor Adamovich.

Balder Batista

Primeiro filho de Eike com a modelo e empresária Flávia Sampaio, Balder nasceu no dia 19 de junho de 2013. Na mitologia nórdica, Balder (ou Baldr) é o é meio-rmão de Thor e Loki, filho de Odin e Frigga. Na lenda, Balder morre com uma flechada no coração, disparada por outro de seus irmãos, Hoder, após ser eanado por Loki.

O casal costuma ser mais reservado com os filhos, com aparições menos frequentes. Nas fotos de suas redes sociais, Flávia costuma postar os filhos de costas ou em distâncias maiores. Em 2018, contudo, Balder saiu na mídia de forma inusitada: aos 5 anos, ele foi eleito o homem mais elegante do Grande Prêmio Brasil de Turfe, no Jockey Club, pelo site de Lu Lacerda, vestindo um terno Armani marinho.

Tyra Batista

Caçula do clã e primeira filha de Eike Batista, Tyra nasceu no dia 3 de março de 2022, quando o empresário tinha 65 anos. Na mitologia nórdica, Tyra é conhecida como a Deusa do Trovão.

Nas fotos que posta da filha em suas redes socias, Flávia Sampaio costuma vesti-la com diferentes looks e vários modelos de óculos escuros.

