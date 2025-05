A- A+

FESTIVAL Olinda Aberta: festival reúne programação com mais de 300 atividades neste sábado (10); confira Aberto ao público, 3ª edição do evento acontece no Sítio Histórico, das 10h às 22h, promovendo 100 espaços para visitação

O Festival Olinda Aberta vai ocupar as ruas e ladeiras da Cidade Alta com mais de 100 espaços para visitação. O evento acontece neste sábado (10), das 10h às 22h, no Sítio Histórico, reunindo uma programação cultural e gastronômica aberta ao público.

O tema do Olinda Aberta deste ano será "Resgatando Memórias", promovendo uma imersão aos moradores e turistas que comparecerem ao evento. O itinerário do festival pretende atravessar a diversidade cultural, as igrejas centenárias, a arquitetura histórica e a culinária olindense.

O Festival Olinda Aberta é uma realização da Associação dos Empreendedores, Amigos e Moradores do Sítio Histórico, com correalização da Prefeitura de Olinda. Para a 3ª edição, após três anos da anterior, a expectativa é de que mais de 10 mil pessoas compareçam ao evento.

Seguindo a proposta de ser um evento descentralizado e colaborativo, o Olinda Aberta terá cerca de 300 atividades simultâneas e 100 pontos de visitação. O festival se divide em quatro eixos temáticos: Cultura e Patrimônio, Economia Criativa e Turismo Sustentável, Cidade e Comunidade, e Tecnologia e Inovação Social.

De acordo com o presidente da associação, Victor Castelo Branco, as duas primeiras edições (realizadas em maio e setembro de 2022) serviram como uma experiência de teste. A principal mudança desta 3ª edição é a melhoria e ampliação das tecnologias de logísticas, como desenvolvimento e fomento do web-app (olindaaberta.com) e do passaporte Olinda Aberta para oferecer diversos benefícios neste sábado (10).

A Prefeitura de Olinda viabilizou o uso de espaços culturais, a abertura das igrejas históricas, além de preparar uma série de ações de revitalização no centro histórico da cidade para o evento, garantindo o reforço da limpeza urbana, da iluminação e do esquema de mobilidade.

A programação do Olinda Aberta conta com a abertura gratuita do Museu Regional de Olinda, além de reunir apresentações musicais, espetáculos teatrais, feiras, exposições, trilhas guiadas, oficinas, entre outras atividades.

O festival também integra equipamentos públicos disponíveis para visitação, como a Casa do Turista (com a exposição Catarina Dee Jah) e o Mercado Eufrásio Barbosa (exibindo a exposição Pequena Coleção de Dores, de Luciana Padilha). Segundo Luiz Adolpho, secretário de Patrimônio e Cultura da Prefeitura de Olinda, o Olinda Aberta é uma oportunidade para valorizar a cultura e memória olindense, assim como deve fortalecer a economia local.



SERVIÇO

Festival Olinda Aberta

Quando: 10 de maio, 10h às 22h

Onde: Sítio Histórico de Olinda

Aberto ao público

Informações: @olindaaberta



Confira programação completa:

Veja também