A- A+

CARNAVAL 2025 Olinda Beer 2025: prévia prepara edição "para todos os gostos" no dia 23 de fevereiro Festa, que ocupa a área externa do Centro de Convenções, conta com Ivete Sangalo, Wesley Safadão e Léo Santana entre as atrações

O último domingo antes do Carnaval será de aquecimento para a folia com uma das prévias mais aguardadas pelos pernambucanos. O Olinda Beer arma sua 26ª edição no dia 23 de fevereiro, com atrações de alcance nacional e uma grande estrutura, que já vem sendo montada na área externa do Centro de Convenções.

Para Augusto Acioli, produtor do evento e sócio da Festa Cheia, a longevidade do Olinda Beer “é resultado de muito trabalho e dedicação de todas as equipes ao longo dos anos”. Ele lembra que o evento, que reuniu um público de cerca de 30 mil pessoas em sua mais recente edição, começou pequeno, como camarote das Virgens de Olinda, para apenas 800 pessoas.

“Com o tempo, foi crescendo e se transformou nesse gigante que é hoje. Mas, mesmo com toda essa evolução, sempre mantivemos o cuidado em cada detalhe, com muito empenho para entregar uma experiência inesquecível”, assegura Acioli.

O produtor destaca ainda o carinho do público como um elemento que só fortalece a história do Olinda Beer. “Para se ter uma ideia, tem gente que tatuou o nome do evento, corta o cabelo com a marca e coleciona as camisas de todas as edições. Vai muito além da festa, tem um significado especial para quem participa”, diz.

Os foliões vêm não só de Pernambuco, mas de todas as regiões do Brasil, segundo o organizador. Para garantir a diversão dessas pessoas, há uma equipe volumosa trabalhando arduamente. Somando todos os profissionais que atuam antes, durante e após o evento, esse número chega a aproximadamente 5 mil pessoas diretamente envolvidas.

“Isso sem contar os milhares de trabalhadores indiretos que também fazem parte desse grande movimento. Impulsiona a economia, fortalece o turismo e movimenta muito a cidade. Sem falar que o dinheiro gerado pelo evento circula dentro do nosso Estado, tornando-o um importante pilar para a economia local”, aponta.

Entre as inovações implementadas pela organização nesta edição, está a aposta ainda maior em tecnologia. O palco será todo em LED, com telões espalhados pelo espaço para que todos consigam assistir aos shows de qualquer ponto. “Seguimos investindo no que há de melhor em som e iluminação, trazendo os melhores equipamentos do Brasil”, garante.



Em uma maratona de mais de 11 horas de shows, a prévia traz para o seu público uma mescla de diferentes ritmos. Nos 40 anos da axé music, Ivete Sangalo, Bell Marques e Claudia Leitte chegam para abrilhantar a festa. Ainda representando a Bahia, Léo Santana traz o pagodão baiano e Pablo vem com seu arrocha. Do forró, a festa conta com Wesley Safadão e Henry Freitas. Já o pagode e o samba estarão presentes com a banda Sorriso Maroto.

“É um evento que abraça todo mundo, todas as classes sociais e idades. E essa diversidade também está no palco. É isso que faz o Olinda Beer ser tão especial. Ele junta todo tipo de gente, de gosto, de ritmo, e transforma tudo isso numa experiência única, com a cara do Carnaval brasileiro”, afirma.

Serviço:

Olinda Beer 2025

Quando: 23 de fevereiro, a partir das 10h

Onde: área externa do Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda no site e quiosque da Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos Shoppings RioMar e Tacaruna

Instagram: @olindabeeroficial



Veja também