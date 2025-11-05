Qua, 05 de Novembro

OLINDA BEER 2026

Olinda Beer 2026 abre pré-venda e confirma line-up; confira data e preços

Prévia carnavalesca terá Ivete Sangalo, Alok, Wesley Safadão, Bell Marques, Nattanzinho Lima, Belo, Léo Santana e Claudia Leitte

Ingressos já estão sendo vendidos para o Olinda Beer 2026Ingressos já estão sendo vendidos para o Olinda Beer 2026 - Foto: Kaio Cads/Divulgação; @brunodanttas4716/Divulgação; Felipe Fagundes/Divulgação

Uma das maiores prévias de Carnaval do Brasil, o Olinda Beer, na área Externa do Centro de Convenções, em Olinda, chega à sua 28ª edição no dia 8 de fevereiro de 2026.

E, a partir de hoje, já é possível comprar ingressos a partir de R$ 100 para o evento. 

Atrações
Como é de se esperar, o Olinda Beer 2026 vai ter em seu palco grandes atrações do axé, entre outros gêneros populares.

Nomes confirmados: Ivete Sangalo, Alok, Wesley Safadão, Bell Marques, Nattanzinho Lima, Belo, Léo Santana e Claudia Leitte, que vão se revezar no comando da folia, unindo axé, forró, pagode e música eletrônica em uma maratona de hits de mais de 12 horas.

Em 2026, a festa será ainda maior em estrutura, que contará com dois amplos palcos, praça de alimentação completa, ativações de marcas e áreas como VIP, Open Beer e Tapete Vermelho.

SERVIÇO
Olinda Beer 2026
Quando: 8 de fevereiro de 2026
Onde: Área Externa do Centro de Convenções, Olinda
Atrações: Ivete Sangalo, Alok, Wesley Safadão, Bell Marques, Nattanzinho Lima, Belo, Léo Santana e Claudia Leitte
Quanto: a partir de R$ 100 no site da Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna
Informações: @olindabeeroficial

*Com informações da assessoria de imprensa

