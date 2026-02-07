Olinda Beer 2026 terá Ivete Sangalo, Léo Santana e Bell Marques entre as atrações; confira

A- A+

Uma maratona de 12 horas de shows aguarda os milhares de foliões fiéis a uma das mais importantes prévias carnavalescas do País, o Olinda Beer que, como de praxe, irá acontecer na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda, neste domingo (8).



Atrações

Este ano, o evento mantém o line-up com alguns dos principais nomes do axé, forró, música eletrônica e pagode. Ao palco subirão Ivete Sangalo, Alok, Wesley Safadão, Bell Marques, Nattanzinho Lima, Belo, Léo Santana e Claudia Leitte, que se revezarão com os ritmos da folia e nos dois palcos montados.



O folião não deve esperar menos que uma sucessão dos principais hits da carreira dos artistas, sendo a maioria deles já veterana nos palcos do Olinda Beer.



O espaço para o público é dividido em três áreas: Vip, Open Beer (open bar de cerveja) e Tapete Vermelho, que oferece open bar premium com uísque, vodca, gin e cerveja, além de água e refrigerante.



Expectativa

De acordo com o produtor do evento, Augusto Acioli, esta é uma das festas mais aguardadas tanto por quem quer curtir quanto por quem busca uma oportunidade de trabalho. “Milhares de pessoas vêm curtir o Olinda Beer todos os anos, gente do Brasil todo. Mas também tem muita gente que gosta de trabalhar na festa. É uma forma de garantir uma renda extra”, destaca Acioli.



Somente no dia dos shows, cerca de três mil profissionais trabalham diretamente na operação, incluindo equipes de seguranças, garçons, produtores, camarim, artistas, imprensa e outros profissionais essenciais para o funcionamento da festa.



Criado no fim dos anos 1990, o Olinda Beer atrai gente de todo o Brasil e se consolidou como um dos principais eventos do verão brasileiro.

SERVIÇO

Olinda Beer - 28ª edição

Quando: 8 de fevereiro, a partir das 9h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções - Olinda

Ingressos: a partir de R$ 120, à venda no site e nos quiosques da Bilheteria Digital, e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna

Mais informações no Instagram @olindabeeroficial

*Com informações da assessoria de imprensa



