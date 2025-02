A- A+

CARNAVAL 2025 Olinda Beer: 27ª deve superar mais de 80 mil pessoas Uma das maiores prévias do Brasil acontece neste domingo (23), mantendo o line-up diversificado: Ivete Sangalo, Bell Marques e Sorriso Maroto estão entre as atrações

A vaidade (e realidade) do pernambucano de ter o melhor e maior Carnaval se afina, há quase três décadas, com a realização de uma das maiores prévias do Brasil, o Olinda Beer - consagrado desde sempre como o ponto de partida que antecede os dias oficiais de Momo no Estado.



Para se ter uma ideia do sucesso da festa, a expectativa para esta edição é de receber 80 mil pessoas na maratona de shows.

Em 2025

E tal qual acontece há 26 edições, a 27ª - marcada para este domingo (23), na área externa do Centro de Convenções, em Olinda - inicia-se às 10h30 a maratona de mais de 12 horas ininterruptas de festa abrilhantada por nomes de peso, como os baianos Léo Santana, Ivete Sangalo e Bell Marques - estes , veteranos da prévia.









A estrutura dos dois palcos, será “em LED, com telões espalhados pelo espaço para que todo mundo consiga assistir aos shows de qualquer ponto”, adianta Augusto Acioli, produtor do Olinda Beer, que tem assinatura da Festa Cheia, da qual ele é sócio.

Continuidade

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Acioli comentou ainda sobre a longevidade da festa que se tornou um festival de música, agradando a todos os públicos, haja vista a diversidade do seu line-up.

“A longevidade do Olinda Beer é resultado do trabalho e dedicação das equipes ao longo dos anos. Um evento que começou pequeno, para 800 pessoas, como camarote do desfile das Virgens de Olinda (...). É um evento que abraça todo mundo, todas as classes sociais e idades. Diversidade que também está no palco”, constata Acioli.

A popularidade da prévia pode ser constatada ainda pela presença de públicos de várias regiões do Brasil e do exterior.

Além de entregar alta dose de diversão para todos os gostos, o Olinda Beer também gera milhares de empregos diretos e indiretos.



No dia da festa, aproximadamente três mil profissionais atuam diretamente, entre seguranças, garçons, produtores, equipe de camarim, artistas, imprensa e outros profissionais essenciais para o funcionamento do evento.



Nos dias que antecedem, uma grande equipe trabalha na montagem da estrutura de palco, som, luz, bares e demais áreas, totalizando cerca de cinco mil pessoas envolvidas.

Os shows

Do axé ao samba, a 27ª edição do Olinda Beer terá atrações que se alternarão em dois palcos e o público tem a opção ainda de curtir a festa na Área VIP ou no Tapete Vermelho.

Ivete Sangalo é uma das atrações do Olinda Beer neste domingo (23) | Rafa Mattei/Divulgação



Com a abertura dos portões marcada para as 10h, o primeiro show do dia será de Claudia Leitte, seguida por Bell Marques e Wesley Safadão. Pablo encerra a maratona às 21h.



Programação 27º Olinda Beer



0h30 - Claudia Leitte (Palco 1)

12h - Bell Marques (Palco 2)

13h30 - Wesley Safadão (Palco 1)

15h - Ivete Sangalo (Palco 2)

16h30 - Léo Santana (Palco 1)

18h - Henry Freitas (Palco 2)

19h30 - Sorriso Maroto (Palco 1)

21h - Pablo (Palco 2)



SERVIÇO

27º Olinda Beer

Quando: Domingo (23), a partir das 10h

Onde: Área Externa Centro de Convenções, Olinda

Ingressos a partir de R$ 90 (quiosques e site Bilheteria Digital, e lojas Esposende nos shoppings RioMar e Tacaruna)

Informações: @olindabeeroficial

