Carnaval Olinda Beer celebra 26 anos com Ivete Sangalo e Bell Marques no próximo domingo (4); saiba mais Evento também contará com as presenças de Wesley Safadão, Raphael Santos, Priscilla Senna, Léo Santana

Pernambuco não tem “um Carnaval”, tem “O Carnaval”. O artigo definido é, com o perdão do pleonasmo, bem definido, assim como o bairrismo saudável em valorizar o que é da terra. Aqui, as prévias começam cada vez mais cedo. O calendário pode marcar as comemorações em fevereiro, mas todos sabem que os confetes e serpentinas começam meses antes. Às vésperas da abertura oficial, mais uma prévia vai agitar os pernambucanos. Ou melhor, “A Prévia”. Tudo em maiúsculo mesmo. Folião de carteirinha sabe que, há 26 anos, o domingo que antecede as festividades carnavalescas, ou seja, no próximo dia 4, tem dono. É dia de Olinda Beer, na área externa do Centro de Convenções, em Olinda.

Priscilla Sena e Raphaela Santos





O começo de tudo



"Criei o Olinda Beer junto com Felipe (Carreras). Começou como um pequeno camarote para ver as Virgens de Bairro Novo, em Olinda. A gente fazia camarote para reunir amigos e assistir ao desfile. Colocamos caminhões, ficando na caçamba. Ficávamos próximos de um lava-jato, com 600, 700 pessoas. Depois mudamos para o Fortim de Olinda, em seguida fomos para a área próxima ao quartel da Polícia Militar. A festa ficou grande e decidimos mudar de local, indo para a área externa do Centro de Convenções. Hoje, temos a maior prévia do Brasil", afirmou um dos produtores do evento, Augusto Acioli.



O Olinda Beer, que também tem produção de Bruno Rêgo e Silvio Pontual, com participação das empresas Festa Cheia, Tampa Entretenimento e BG Promoções, tem expectativa de receber nada menos que 30 mil pessoas no próximo domingo (4).

Ivete Sangalo, no Festival de Verão de Salvador





Cuidado com o folião



"Já teve ano que colocamos 106 mil foliões, quando o evento ainda acontecia na área próxima ao Shopping de Olinda. Mas o mundo mudou e aumentamos o cuidado. Antes, a gente colocava quatro pessoas por metro quadrado. Hoje colocamos 1,5. Nossa maior preocupação é com o público. Temos desde sempre os pontos de hidratação, além daqueles 'banhos' no pessoal. Sem falar que o Olinda Beer também é importante para movimentar a economia, com trabalhos na bilheteria, segurança, som...um exército que nos ajuda a fazer a festa. Conseguimos gerar empregos temporários para ajudar no orçamento das famílias", ressaltou Acioli.

Line-up de peso



Nos dois palcos montados na Área Externa do Centro de Convenções, a programação do Olinda Beer 2024 contará com a presença de gigantes da música brasileira, como Ivete Sangalo, Bell Marques, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Léo Santana, Péricles e o projeto ‘Juntas & Misturadas’, de Priscila Senna e Raphaela Santos.

Bell Marques, cantor baiano





"Nenhum evento reúne tantos artistas de qualidade. Temos a maior artista do axé, Ivete Sangalo. O maior sertanejo, Gusttavo Lima. O maior do forró, Wesley Safadão. Temos as duas maiores cantoras de Pernambuco atualmente, Raphaela e Priscila. Temos um ícone como Bell Marques. Temos a swingueira com Léo Santana, o samba com Péricles... Todos os ritmos populares representados. Também prestigiamos a cultura local, tendo o Beleza Pura tocando antes da festa, a partir das 10h. Levamos de todas as faixas etárias, classes sociais. É uma festa democrática", concluiu.



Ingressos e open bar



Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital e nas Lojas Esposende dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna. Os preços variam de R$ 100 (Área Vip), R$ 280 (Open Beer, com bar de cerveja Itaipava) e R$ 620 (Camarote Seu Tito, com open bar de uísque, gin, vodca, cerveja, refrigerante, água e caipirosca Seu Tito). Além do bilhete, o acesso ao local só acontecerá mediante a utilização da camisa do evento.

Serviço

Olinda Beer 2024

Quando: 4 de fevereiro (domingo), a partir das 9h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções - Olinda

Atrações: Ivete Sangalo, Bell Marques, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Léo Santana, Péricles e o projeto “Juntas & Misturadas”, de Priscila Senna e Raphaela Santos

Ingressos: a partir de R$ 100 pelo site ou aplicativo da Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna

Produção: Festa Cheia, Tampa entretenimento e BG promoções

