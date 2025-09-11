Olinda celebra Dia Nacional do Frevo com programação desta sexta-feira a domingo (14)

A- A+

Celebrado neste domingo, 14 de setembro, o Dia Nacional do Frevo será comemorado em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, com programação especial a partir desta sexta-feira (12).



As atividades, promovidas pela Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Patrimônio e Cultura, vão reunir música, dança e manifestações culturais.



O ritmo, reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, é símbolo de resistência cultural, identidade pernambucana e expressão da alegria popular.

Na sexta (12), às 19h30, a abertura será com ensaio aberto especial do Maestro Oseas, no Grêmio Henrique Dias, localizado na Rua Treze de Maio, 343, no bairro do Amparo.



Ainda como parte do evento, haverá o espetáculo de dança “Tudo Acaba em Frevo”, com passistas do Grupo Olindart, nos Quatro Cantos, em frente ao Grêmio.



Já no sábado (13), às 18h, a mestra Adriana do Frevo bate um papo com o maestro Lúcio do Grêmio Henrique Dias sobre o “Frevo: ritmo e elemento, Patrimônio Imaterial da Humanidade”, na sede do Clube Pitombeira, no Carmo.



Segundo a Prefeitura de Olinda, após a roda de diálogo, haverá um aulão de frevo comandado pela Cia Brasil por Dança, convidando moradores e turistas a vivenciarem a energia do frevo através do passo.



No domingo (14), dia oficial da celebração, a Orquestra Henrique Dias, primeira escola de música de Olinda, sobe ao palco do Festival Mimo, às 17h, na Praça do Carmo.



Para a apresentação, o grupo traz arranjos instrumentais raros, incluindo composições de Lídio Macacão, figura histórica do Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda.

