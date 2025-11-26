Olinda recebe cortejo com escolas de samba locais e participação da Unidos do Viradouro
Encontro de agremiações ocorre nesta quinta-feira (27), a partir das 19h
Olinda recebe, nesta quinta-feira (27), a partir das 19h, um grande cortejo de samba. Escolas de samba locais sairão às ruas da cidade, levando representatividade e tradição, com participação especial da carioca Unidos do Viradouro.
As escolas de samba pernambucanas Patusco, D’Breck, Batuketu, Samba Enredo, Sultaki do Samba, Samba SoulDelas, Fábrica de Samba, Cabulosa, Tambores de Saia, Tsunami, Sombatuki, Auê, Toaê e Povoada marcam presença no encontro. O percurso começa na Avenida Liberdade, no Carmo, e segue até o Largo do Carmo.
Celelbrando o papel essencial do povo negro na construção da história do município, o cortejo é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de Pernambuco, o Afoxé Alafin Oyó e a Prefeitura de Olinda. A proposta do evento é, além de promover integração entre as agremiações, reconhecer a importância de artistas, ritmistas, passistas, carnavalescos e toda a cadeia produtiva responsável por manter viva a cultura popular.
*Com informações da assessoria de imprensa.