Agenda Olinda: Forró do Salú promove, a partir desta quinta (24), festa de São João A 20ª edição do evento acontece entre os dias 24 a 26 de julho com celebrações que envolvem o universo das festas juninas

Para os realizadores da Casa da Rabeca do Brasil, o São João ainda não acabou. A 20ª edição do Forró do Salú, que ocorre desta quinta-feira (24) a sábado (26), estará repleta de atrações para comemorar a festa junina.



O evento será na Casa da Rabeca, que fica na Cidade Tabajara, em Olinda, e contará com oficinas de danças populares, como a ciranda, o coco e outros ritmos, sem necessidade de inscrição prévia.



As oficinas acontecem na quinta-feira (24) e na sexta-feira (25), a partir das 15h. Nos dois dias, o momento também contará com apresentações do Cavalo Marinho Boi Matuto e Cavalo Marinho Boi da Luz.



Toda a iniciativa é gratuita. Para participar, as pessoas precisam levar apenas 1kg de alimento não perecível.



No sábado (26), a partir das 17h, as atrações musicais tomarão conta do espaço com performances de Maciel Salú, Gilmar Leite, Larissa Lisboa, Nádia Maia, Ivan Ferraz, Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Carlinhos Monteverde.



Também haverá a apresentação da Quadrilha Raio de Sol e a estreia de Gel Salú, neta do Mestre Salustiano, o fundador da Casa da Rabeca e que faleceu em 2008.



“Seguimos mantendo a tradição junina desse espaço tão tradicional, que trabalha na valorização da cultura popular”, explica Pedro Salustiano, coordenador do evento.

O evento conta com patrocínio do Banco do Nordeste/Governo Federal e apoio da Fundarpe/Governo de Pernambuco, Prefeitura de Olinda e Pitú.



Serviço

20º Forró de Salú São João da Casa da Rabeca

Data: 24, 25 e 26 de julho de 2025

Onde: Casa da Rabeca (Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara - Olinda/PE)

Entrada: gratuita

Estacionamento: gratuito

Informações: www.casadarabeca.com.br

Com informações da assessoria de imprensa

