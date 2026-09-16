A- A+

CIDADANIA Priscila Senna ganhará Medalha Chico Science aprovada pela Câmara de Olinda Homenagem foi proposta pela vereadora Eugênia Lima (PT) e reconhece trajetória da cantora no brega pernambucano

A cantora Priscila Senna receberá a Medalha do Mérito da Cultura Popular Chico Science após aprovação da Câmara Municipal de Olinda. A homenagem foi proposta pela vereadora Eugênia Lima (PT) e reconhece a trajetória da artista e sua atuação na cultura popular pernambucana.

Conhecida como “A Musa”, Priscila Senna ganhou destaque no brega pernambucano e, ao longo da carreira, ampliou sua presença no cenário musical nacional. Nesse último sábado (12), a pernambucana estreou no Rock in Rio, com show no Espaço Favela.

Na justificativa da proposta, Eugênia Lima afirma que a homenagem reconhece o trabalho da cantora e a relação do brega com a identidade cultural de Olinda e de Pernambuco.

Segundo o texto apresentado pela vereadora, a medalha “honra seu legado cultural e musical, especialmente a cena popular e o brega pernambucano, profundamente conectados à identidade de Olinda”.

A justificativa também destaca a dimensão alcançada pela carreira de Priscila Senna, descrita no documento como “uma das vozes mais expressivas da música contemporânea do Nordeste”. O texto relaciona ainda a trajetória da cantora à presença da música popular urbana e periférica na cultura do Estado.

Relação com Olinda

A relação da cantora com Olinda também aparece entre os motivos para a homenagem. Priscila Senna participa de festas e eventos realizados na cidade, incluindo programações nos polos culturais do Sítio Histórico.

De acordo com a justificativa da proposta, as apresentações da artista reúnem públicos e movimentam setores como turismo, comércio e trabalho informal.

“A cantora mantém uma relação contínua e afetuosa com a cidade de Olinda, sendo presença aclamada e constante em grandes festividades e eventos nos polos culturais do Sítio Histórico e da orla municipal”, afirma Eugênia Lima.

Agora, a expectativa é pela realização da cerimônia de entrega da medalha. A data ainda não foi definida.

A solenidade também poderá contar com a participação do cantor João Gomes, que será homenageado com o Título de Cidadão Olindense. A proposta também foi apresentada por Eugênia Lima.

As duas homenagens ainda não têm data prevista para a cerimônia.

Veja também