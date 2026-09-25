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MIMO FESTIVAL Com shows de BaianaSystem e Samba de Coco Raízes de Arcoverde, Mimo Festival começa nesta sexta (25) Com mais de 40 atividades gratuitas, festival ocupa a cidade até este domingo (27)

Olinda volta a ser palco do Mimo Festival a partir desta sexta (25) até o domingo (27), oara a 17ª edição do evento, que vai promover mais de 40 atividades gratuitas, com música, cinema, formação e debates em igrejas, praças e espaços culturais.



Artistas do Brasil, Mali, Costa do Marfim, Cabo Verde, Portugal e Estados Unidos integram a programação nusical deste ano.



Entre os shows em destaque, está o de BaianaSystem, nesta sexta, na Praça do Carmo. Na mesma noite, o palco recebe a portuguesa Capicua e o Samba de Coco Raízes de Arcoverde.



Já amanhã é a vez de Alice Caymmi, Ferro Gaita, Tinariwen e DJ Reborn na programação.



O encerramento, no domingo, será marcado pela estreia em Pernambuco do projeto Nação Zumbi Sinfônico, em celebração aos 30 anos do álbum “Afrociberdelia”.



A banda pernambucana se apresenta acompanhada por uma orquestra formada por cerca de 40 músicos, com arranjos de Mateus Alves e regência de Henrique Albino. A apresentação ocorre no ano em que Chico Science completaria 60 anos.



O festival conta ainda com apresentações de Gabriele Leite, Laís de Assis, João Gaspar, César Michiles, Romero Medeiros, Bianca Gismonti e Manuel de Oliveira, entre outros nomes.



Outros espaços

A edição deste ano amplia a presença do festival no centro histórico de Olinda, ocupando espaços como o Mosteiro de São Bento e a Igreja de São Pedro, recentemente restaurados, além da Igreja do Carmo, Igreja do Amparo e Mercado Eufrásio Barbosa, entre outros locais.



Para Lu Araújo, idealizadora e diretora do Mimo Festival, o retorno à cidade reforça a relação histórica entre o evento e o patrimônio olindense.

“Olinda é onde o Mimo nasceu e continua sendo o coração da nossa história. Em 2026, voltamos à cidade com uma programação de enorme força artística, reunindo grandes nomes do Brasil e do mundo e ampliando nossa ocupação do patrimônio. Queremos o Mimo pulsando em Olinda, nas praças, igrejas, ruas e espaços culturais, aproximando artistas e público por meio da música, do cinema, do pensamento e da formação”, afirma ela.

Crcuito internacional

A banda Tinariwen, do Mali; o cantor Tiken Jah Fakoly, da Costa do Marfim; a portuguesa Capicua; a cabo-verdiana Ferro Gaita; e a norte-americana DJ Reborn, conhecida por seu trabalho como DJ oficial de Ms. Lauryn Hill, compõem a programação internacional do evento.



Já o cinema ocupa outro eixo importante do Festival, com 15 filmes e exibição gratuita no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa.



A seleção reúne documentários brasileiros e estrangeiros, com produções inéditas em Pernambuco e obras que ainda não têm data de lançamento comercial no país.



A programação também se estende às atividades de formação. O Programa Educativo promove workshops, oficinas e masterclasses com artistas que participam do festival, enquanto o Fórum de Ideias reúne encontros dedicados a temas como música, cultura, identidade, memória e produção artística.



O festival

O Mimo já realizou 66 edições e recebeu mais de 2,1 milhões de pessoas. Em Olinda, o festival já contou com nomes como Buena Vista Social Club, Philip Glass, Chucho Valdés, Ibrahim Maalouf, Gotan Project, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Nelson Freire, Naná Vasconcelos, Edu Lobo, Tom Zé, Jorge Mautner e Jards Macalé.



A edição de 2026 tem patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Banco do Nordeste. O festival também conta com apoio diversos, entre outros, Governo de Pernambuco, Prefeitura do Recife e e Prefeitura de Olinda, além da Embaixada da França no Brasil.

Confira a programação:

Sexta-feira (25)



Shows

Igreja do Carmo

18h: Gabriele Leite

Mosteiro de São Bento

19h30: Cida Moreira

Praça do Carmo

20h30: Samba de Coco Raízes de Arcoverde

22h: Capicua

00h: BaianaSystem

Programa Educativo

CEMO, Centro de Educação Musical de Olinda

11h às 12h30: Romero Medeiros, “O Piano no Frevo: Linguagem, Harmonia e Improvisação”

15h às 16h30: César Michiles, “A Flauta no Frevo”

Conservatório Pernambucano de Música

11h às 12h30: Laís de Assis, “Sotaque da Viola Nordestina: Caminhos, Linguagens e Reinvenções”

15h às 16h30: João Gaspar, “Ideias e Criatividade: Como Organizar sua Prática na Guitarra”

15h às 16h30: Ferro Gaita, “Da Gaita ao Funaná: Ritmo, Tradição e Identidade Cabo-Verdiana”

Teatro Fernando Santa Cruz

16h: “A arte contra o silêncio, vozes, racismo e resistência”, mediação de Chris Fuscaldo, com Luna Vitrolira e Karen Aguiar.

"Festival Mimo Petrobras de Cinema"

Teatro Fernando Santa Cruz

18h às 19h50: “Discoterra”, direção de Gustavo Aquino dos Reis, Daniel Wierman e Arnaldo Robles; e “Douvina”, direção de Marcio Câmara

20h às 21h41: “Bregueragem”, direção de Daniel Arcades, e “Vou Tirar Você Deste Lugar”, direção de Dandara Ferreira

Sábado (26)



Shows

Igreja de São Pedro

17h: João Gaspar

Mosteiro de São Bento

18h: César Michiles & Romero Medeiros

Praça do Carmo

19h30: Alice Caymmi

21h: Ferro Gaita

22h30: Tinariwen

00h20: DJ Reborn

Programa Educativo

Conservatório Pernambucano de Música

11h às 12h30: Gabriele Leite, “O Violão Brasileiro: Técnica, Interpretação e Identidade”

11h às 12h30: Bianca Gismonti e Manuel de Oliveira, “Diálogos Culturais Brasil-Ibéria”

Fórum de Ideias

Teatro Fernando Santa Cruz

11h às 12h: Capicua, “Mulheres no Hip-Hop: Voz, Território e Identidade”

15h às 16h: Cida Moreira, “A Canção do Outro: Interpretação, Identidade e Reinvenção”

"Festival MIMO Petrobras de Cinema"

Teatro Fernando Santa Cruz

16h30 às 17h46: “Uma Orquestra no Contrabaixo”, direção de Sergio Sbragia; “Bárbara, A Força da Ancestralidade”, direção de Edson Spitaletti e Sandro Cácio; e “Duque de Caxias, O Albergue do Rock”, direção de Guilherme Zani

18h às 19h53: “Sagrado Compor”, direção de Henrique Dantas e Marcelo Abreu; e “As Travessias de Letieres Leite”, direção de Iris de Oliveira e Day Sena

20h às 21h37: “Silêncio na Boiada”, direção de Luiza Fernandes; e “Hip Hop Caboclo”, direção de João Nascimento

Domingo (27)



Shows

Igreja do Amparo

17h: Laís de Assis

Mosteiro de São Bento

18h30: Bianca Gismonti & Manuel de Oliveira

Praça do Carmo

20h: Nação Zumbi Sinfônico, 30 Anos de Afrociberdelia. Regência de Henrique Albino. Arranjos de Mateus Alves.

22h: Tiken Jah Fakoly

Fórum de Ideias

Teatro Fernando Santa Cruz

14h: “Disco é cultura, Os anos 70 e a era de ouro do vinil”, mediação de Chris Fuscaldo, com Claudio Jorge Oliveira e José Teles

15h às 16h: “As Travessias e a Música de Letieres Leite”, com Iris de Oliveira, Day Sena e Marileide Alves

"Festival MIMO Petrobras de Cinema"

Teatro Fernando Santa Cruz

16h30 às 17h46: “Elefante Encarnado”, direção de Juliana Beltrão; “O Carnaval é de Pelé”, direção de Daniele Leite e Lucas Santos; e “Samba de Latada”, direção de João Lucas Melo

18h às 19h49: “Apopcalipse Segundo Baby”, direção de Rafael Saar

Serviço

“Mimo Festival 2026 – Olinda”

Quando: de sexta-feira (25) a domingo (27)

Onde: Praça do Carmo, igrejas e no Mercado Eufrásio Barbosa entre outros espaços da cidade

“Festival MIMO Petrobras de Cinema”

Teatro Fernando Santa Cruz e Mercado Eufrásio Barbosa

Acesso gratuito

Informações: @mimofestival

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