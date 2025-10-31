A- A+

Programação Olinda: Praia do Carmo recebe mostra cultural com música, dança e cinema neste sábado (1º) Evento gratuito reúne nomes do coco, capoeira, hip hop, manguebeat e exibe filmes em sessão ao ar livre

A Praia do Carmo, em Olinda, recebe a 1ª Mostra Cultural Terno da Mata, neste sábado (1º), a partir das 19h. O evento gratuito reúne nomes do coco, capoeira, hip hop, manguebeat e ainda exibe filmes em sessão ao ar livre.

O palco do Som na Rural vai reunir mestres e grupos representativos da cultura de Olinda, da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata de Pernambuco.

Participam o Coco de Engenho, de Nazaré da Mata, a Mestra Nininha do Coco, o Mestre Gervásio, o Mestre Arnaldo do Coco, Nilton Junior com seu coco de toré, Juninho do Coco e Marcela Souza. O Coco Praieiro, comandado por Mestre Lu do Pneu, Rai do Pneu e Lu Guaru, também integra a programação.

A capoeira terá destaque com o GC Herança de Angola do Contramestre Caíca, Mestra Di da Capoeira Luz de Angola, Contramestre Oião (São Bento Pequeno Jardim Brasil) e Professor Xexéu (Projeto Ubuntu Capoeira).

O rapper Tiger, ao lado da Patota, lança seu novo álbum, enquanto Márcio Rastaman apresenta repertório que mistura hip hop e referências afro-brasileiras. Já a banda Sexto Sereno, de Rio Doce, leva ao público uma fusão de pop rock com influências do manguebeat.

Cinema na Praia

A Mostra também terá uma tela montada para exibição de dois filmes. O primeiro será o documentário “Vozes do Samba do Coco do Amaro Branco”, dirigido por Sérgio Melo, resgata a força das sambadas e da tradição oral de Olinda.



Em seguida, a ficção “Contos e Cantos do Rio Paratibe”, dirigido por Kárin Úrsula, recria imaginários e histórias de um dos rios mais simbólicos da Região Metropolitana.

Contexto e legado

A iniciativa é organizada pela Terno da Mata Produções, criada pelo diretor e produtor cultural Sérgio Melo, que esteve à frente da Sambada da Praia do Carmo desde 2004, ao lado de Pacheco Cantador, falecido em 2021, e do Mestre Arnaldo do Coco.

A experiência resultou em parcerias que fortaleceram a cultura popular, como a criação do Polo Selma do Coco, no carnaval de Olinda, e o primeiro Polo Hip Hop da cidade, em 2018.

Segundo Sérgio Melo, o evento nasce da necessidade de dar continuidade a essa trajetória.

“A Praia do Carmo sempre foi um lugar de encontro das nossas tradições. Com a Mostra, queremos não apenas resgatar essa memória, mas também abrir espaço para que novos artistas dividam o palco com os mestres e fortaleçam a economia criativa local”, afirma o produtor.

O espaço do evento foi preparado para receber o público com acessibilidade arquitetônica, incluindo rampas de acesso, calçadas largas e estacionamento próximo.

Além do palco principal, a programação prevê para dezembro uma contrapartida social no Abrigo Nossa Senhora de Lourdes, no Sítio Histórico de Olinda, com pocket show e roda de diálogo. As atividades serão registradas em documentário com acessibilidade em Libras, ampliando a difusão digital e garantindo inclusão.

Serviço

1ª Mostra Cultural Terno da Mata

Praia do Carmo, Olinda

Sábado, 1º de novembro de 2025

19h

Entrada gratuita



Com informações da assessoria

