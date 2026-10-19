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PERCUSSÃO

Olinda recebe oficina de percussão com foco em memória e ancestralidade; saiba mais

Formação será realizada de 29 a 31 de outubro, no Quilombo Urbano Xambá, sem exigências de experiências prévias

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Oficina Roda Contracolonial reserva 70% das vagas prioritariamente para moradores do território e aceita participantes de 12 a 85 anosOficina Roda Contracolonial reserva 70% das vagas prioritariamente para moradores do território e aceita participantes de 12 a 85 anos - Foto: Portal Cultura/PE

A oficina de percussão “Roda Contracolonial” está com inscrições gratuitas abertas para selecionar 25 participantes para uma formação cultural entre 29 e 31 de outubro, no Quilombo Urbano Xambá, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa articula dança, corpo, percussão, território, memória e ancestralidade a partir do conceito de contracolonialismo desenvolvido por Nego Bispo. 

As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita e virtual pela internet, por meio da plataforma Even3. Além disso, outras informações podem ser consultadas no Instagram do projeto.

As atividades serão realizadas na quinta (29) e na sexta-feira (30), nos turnos da tarde e da noite, e no sábado (31), pela manhã e à tarde. 

A programação também inclui a Festa da Confluência, no domingo (1º), durante a tarde, aberta à comunidade, com o objetivo de compartilhar as experiências desenvolvidas durante a formação.

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A oficina será conduzida pelos artistas-educadores Thúlio Xambá, responsável pela experiência percussiva e pelo diálogo com os instrumentos, e Breno Liberato, que ficará à frente das atividades corporais e das rodas de conversa sobre contracolonialidade.

A edição também contará com a participação de Joana Maria, consultora pedagógica do projeto e multiplicadora do legado de Nego Bispo, durante a Festa da Confluência.

Para participar, não é necessário ter experiência prévia com dança ou percussão para participar. A formação é voltada a pessoas de diferentes gerações, com idades entre 12 e 85 anos.

Do total de vagas, 70% serão reservadas prioritariamente a moradores do território, como forma de ampliar a participação da comunidade local.

Após a edição em Olinda, a oficina será realizada em novembro no Quilombo Castainho, em Garanhuns, no Agreste pernambucano.

As Festas da Confluência contarão com intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e recepção acessível para pessoas com deficiência.

O projeto conta com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria de Cultura e do governo de Pernambuco.

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