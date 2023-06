Olinda tem plano de ação para a Lei Paulo Gustavo aprovado e deve receber R$ 3 milhões

A- A+

Olinda teve o seu plano de ação para a Lei Paulo Gustavo aprovada pelo Ministério da Cultura (MinC). Com isso, o município deve receber, ainda neste mês de julho, cerca de R$ 3 milhões em recursos para projetos e ações no setor cultural.

Agora, a Prefeitura de Olinda aguarda a assinatura de adesão por parte do governo federal. De acordo com a lei, o repasse dos valores deve obedecer às seguintes ações: apoio a produções audiovisuais; apoio a salas de cinema; capacitação, formação e qualificação no audiovisual; apoio a cineclubes e a festivais e mostra; e apoio às demais áreas da cultura que não o audiovisual.



Desde o mês de maio, a Secretaria Municipal de Cultura de Olinda vem realizando escutas junto a produtores e artistas da cadeia audiovisual da cidade. O objetivo é reunir sugestões sobre os repasses e o formato do edital que a pasta pretende divulgar no início de agosto. Uma nova reunião está marcada para o dia 5 de julho, às 19h, no Teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Mercado Eufrásio Barbosa.

