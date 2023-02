A- A+

Carnaval 2023 Olinda tem último domingo de prévias antes do Carnaval Com as concentrações de blocos nas ladeiras e em diversos pontos, o movimento foi bastante tranquilo até o começo da tarde

No último domingo (12) antes do Carnaval, as ladeiras de Olinda já recebe muitos foliões com uma programação recheada de prévias. Desde a entrada de uma das principais entradas do Sítios Histórico, na Praça do Carmo, passando pela sombra de um bonito portal de bandeirinhas coloridas, até as ladeiras repletas de concentrações de blocos, o movimento foi bastante tranquilo até o começo da tarde.



Vários pontos do sítio histórico já estão coloridos de pessoas fantasiadas, turistas e amantes do Cranaval. Na ladeira da Misericórdia, próximo aos Quatro Cantos, a saída das Sambadeiras, bloco de samba formado apenas por integrantes femininas, era bastante aguardado. Este é o primeiro Carnaval de Diana Tavares tocando tamborim no bloco. "Eu acho massa demais. Principalmente no bloco da gente que tem muitas mulheres e tem essa questão de empoderamento. Eu adoro", comenta.

Entre os brincantes, muitos turistas aproveitavam o gostinho do Carnaval acompanhando os blocos e prévias. O paulista Otávio Souto, 29 anos, gerente de projetos, veio a Olinda pela primeira vez e gostou bastante. "Estou achando muito diferente e estou gostando. Aqui tem um clima mais quente, em todos os sentido", brincou. Já o pernambucano Felipe Teobaldo, 35 anos, comunicador, não perde um Cranaval e não via a hora do retorno da festa presencial. "Estava com saudade de passar por aqui. A gente procurou para as fantasias o que fosse chamar mais a atenção de todo mundo: brilho, paetê e roupa colada", disse.



A professora Camila Telles, 41 anos, pernambucana, "Passei muito tempo sem vbir e agora estou redescobrindo o Carnaval de Olinda. Estou achando muito bacana. Gente bonita, gente do bem, pelo menos durante o dia. Estou achando muito tranquilo e esperando a saída das Sambadeiras com muita expectativa", contou. Ela é integrante do Maracatu Paranambuca, que se aprentará no sábado de Carnaval, pela manhã.

Confira a agenda de prévias em Olinda, neste domingo (12):



10h: Tá Maluco, Praça João Lapa (Varadouro);

11h30: TCM O Charmoso de Olinda, Rua Belmonte (Bultrins);

12h: Bloco Virgens do Bairro Novo, na Avenida Getúlio Vargas (Bairro Novo)

13h: Sombatuki, Rua Treze de Maio (Varadouro);

14h: Batucada Atômica, Bar do Seu Nivaldo, Rua Linha (Umuarama);

14h: Fábrica de Samba Praça Monsenhor Fabrício (Carmo);

14h: Sambadeiras, Ladeira da Misericórdia (Carmo);

14h: Grupo Tambores D’Saia, Avenida Liberdade (Carmo);

15h: Acadêmicos Bateria Tsunami, Avenida Liberdade (Carmo);

15h: Batá Kossô, Rua do Piza (Santa Tereza);

15h: Grêmio Recreativo Escola de Samba D’Breck, Praça do Baobá (Carmo);

15h30: Grupo Batadoní, Praça da Abolição (Carmo);

18h: Elaine Cristina e Banda, Coreto Praça do Carmo (Carmo);

