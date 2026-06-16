Oliver Tree não queria deixar fortuna para a família e revelou destino da herança antes de acidente
Vítima de queda de helicóptero no RJ, cantor americano criou fundação para financiar novos talentos; identificação ainda depende de exames
Poucas semanas antes de morrer, aos 32 anos, num acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, o músico americano Oliver Tree revelou planos para o próprio patrimônio. Em entrevista concedida no mês passado, ele afirmou que gostaria que sua herança fosse usada para apoiar futuros artistas, em vez de ser deixada para familiares.
Durante participação no podcast "Zach Sang Show", o cantor contou que criou uma fundação voltada à concessão de bolsas para financiar projetos artísticos. Segundo ele, a receita gerada por seu trabalho serviria para ajudar músicos e criadores a transformar ideias em realidade.
"A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro vai voltar para os artistas", afirmou. "Criei uma fundação chamada Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses. Ela foi estruturada para que os rendimentos gerados pelas minhas músicas financiem esse trabalho."
A declaração voltou a repercutir após a morte do artista, ocorrida no último domingo (14), durante uma colisão entre helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital fluminense. Oliver foi uma das seis vítimas do acidente.
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Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil informou que o corpo do cantor é o único que ainda não foi liberado. Como o corpo foi carbonizado, a identificação ainda depende de exames complementares, incluindo análises genéticas e odontológicas realizadas no Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.
A investigação sobre as causas do acidente segue em andamento pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Segundo a Polícia Civil, já foram identificadas as outras cinco vítimas da tragédia.
Quem era OIiver Tree
Oliver Tree era um artista popular na internet e ganhava cada vez mais projeção nos últimos anos. O americano, que completaria 33 anos no fim deste mês, construiu uma carreira marcada pela mistura de música eletrônica, pop, indie e elementos de humor, além de um personagem excêntrico que o transformou em fenômeno nas redes sociais.
Nascido na Califórnia, Oliver Tree Nickell iniciou sua trajetória musical ainda adolescente, mas alcançou projeção internacional a partir de meados da década de 2010, e assinou com a Atlantic Records, depois que sua música "When I'm down" se tornou viral. Seu visual característico, com corte de cabelo em estilo tigela, roupas coloridas e apresentações performáticas, tornou-se parte essencial de sua identidade artística e ajudou a impulsionar sua popularidade na internet.
O cantor acumulava mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 15 milhões no TikTok. No Spotify, mantinha aproximadamente 12 milhões de ouvintes mensais, impulsionado por sucessos que somam centenas de milhões de reproduções nas plataformas digitais.