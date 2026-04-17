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MÚSICA Olivia Rodrigo lança clipe de "Drop Dead", gravado no Palácio de Versalhes O lançamento marca o início da divulgação do novo álbum, que chega ao público no dia 12 de junho

Olivia Rodrigo lançou nesta sexta, 17, "Drop Dead", primeiro single de seu terceiro álbum de estúdio, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". A faixa chegou acompanhada de um clipe dirigido por Petra Collins e gravado no Palácio de Versalhes, na França.

No vídeo, a cantora aparece caminhando e dançando pelos salões do antigo palácio real, enquanto segura uma guitarra rosa e usa fones de ouvido da mesma cor. A estética acompanha o tom da música, que mistura referências românticas e melancólicas.

Produzida por Dan Nigro e composta em parceria com Amy Allen, "Drop Dead" traz elementos recorrentes na discografia da artista. Na letra, Olivia Rodrigo aborda uma paixão acompanhada à distância, cita signos - ela, pisciana, e o interesse amoroso, geminiano - e faz referência à música "Just Like Heaven", da banda The Cure.

O lançamento marca o início da divulgação do novo álbum, que chega ao público no dia 12 de junho. Em comunicado enviado aos fãs, a cantora comentou o processo criativo do disco.

"Não importa o quanto eu tente escrever músicas de amor, elas sempre acabam com um pouco de melancolia", afirmou.

Divulgação inclui ação nas redes

O anúncio do novo projeto veio acompanhado de uma estratégia de divulgação que incluiu a limpeza completa do perfil da artista no Instagram, além da instalação de um outdoor com o título do álbum na Melrose Avenue, em Los Angeles.

O novo trabalho também marca a continuidade da parceria com Dan Nigro, responsável pela produção do álbum de estreia de Olivia, Sour, lançado em 2021.

O disco mais recente da cantora, "Guts", foi lançado em 2023 e teve divulgação com turnê, edição deluxe e um filme-concerto. A artista também está confirmada como apresentadora e atração musical do programa Saturday Night Live no dia 2 de maio, antes da chegada do novo álbum.

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