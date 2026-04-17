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MÚSICA

Olivia Rodrigo lança clipe de "Drop Dead", gravado no Palácio de Versalhes

O lançamento marca o início da divulgação do novo álbum, que chega ao público no dia 12 de junho

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Olivia Rodrigo lança clipe de "Drop Dead"Olivia Rodrigo lança clipe de "Drop Dead" - Foto: Reprodução/YouTube

Olivia Rodrigo lançou nesta sexta, 17, "Drop Dead", primeiro single de seu terceiro álbum de estúdio, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". A faixa chegou acompanhada de um clipe dirigido por Petra Collins e gravado no Palácio de Versalhes, na França.

No vídeo, a cantora aparece caminhando e dançando pelos salões do antigo palácio real, enquanto segura uma guitarra rosa e usa fones de ouvido da mesma cor. A estética acompanha o tom da música, que mistura referências românticas e melancólicas.

Produzida por Dan Nigro e composta em parceria com Amy Allen, "Drop Dead" traz elementos recorrentes na discografia da artista. Na letra, Olivia Rodrigo aborda uma paixão acompanhada à distância, cita signos - ela, pisciana, e o interesse amoroso, geminiano - e faz referência à música "Just Like Heaven", da banda The Cure.

O lançamento marca o início da divulgação do novo álbum, que chega ao público no dia 12 de junho. Em comunicado enviado aos fãs, a cantora comentou o processo criativo do disco.

"Não importa o quanto eu tente escrever músicas de amor, elas sempre acabam com um pouco de melancolia", afirmou.

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Divulgação inclui ação nas redes
O anúncio do novo projeto veio acompanhado de uma estratégia de divulgação que incluiu a limpeza completa do perfil da artista no Instagram, além da instalação de um outdoor com o título do álbum na Melrose Avenue, em Los Angeles.

O novo trabalho também marca a continuidade da parceria com Dan Nigro, responsável pela produção do álbum de estreia de Olivia, Sour, lançado em 2021.

O disco mais recente da cantora, "Guts", foi lançado em 2023 e teve divulgação com turnê, edição deluxe e um filme-concerto. A artista também está confirmada como apresentadora e atração musical do programa Saturday Night Live no dia 2 de maio, antes da chegada do novo álbum.

Confira:

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