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FESTIVAL Olivia Rodrigo lança festival com elenco exclusivamente feminino e foco em causas sociais Cantora reúne nomes de diferentes gerações da música em evento na Califórnia e destina arrecadação a iniciativas voltadas aos direitos de mulheres e meninas

A cantora e compositora Olivia Rodrigo amplia sua atuação para além dos palcos e dos estúdios ao anunciar a criação do Daisy Chain Fields, festival idealizado por ela e que terá programação formada apenas por artistas mulheres. A estreia está marcada para 29 de agosto, na cidade de Irvine, nos Estados Unidos.

O evento chega em um momento de alta na carreira da artista, impulsionado pelo lançamento de “you seem pretty sad for a girl so in love”, trabalho que alcançou o topo da parada Billboard 200. Além de integrar a programação, Olivia será uma das atrações principais do festival.

O line-up reúne artistas de diferentes estilos e gerações, como Chappell Roan, Doechii, Mitski, Santigold, KATSEYE, Garbage, The Breeders e Bikini Kill. O festival contará ainda com participações especiais de Karen O, Sarah McLachlan e Stevie Nicks.

Segundo a cantora, a iniciativa também terá um caráter social. A renda obtida com a comercialização dos ingressos será destinada a organizações que atuam na promoção e proteção dos direitos de mulheres e meninas.

“Nunca me senti tão animada para compartilhar uma notícia com vocês. Há anos, sonho em fazer este festival e estou radiante por finalmente estar se tornando realidade!”, declarou a artista.

A realização do Daisy Chain Fields antecede o início da nova série de apresentações de Olivia Rodrigo. O festival servirá como prévia ao repertório de “you seem pretty sad for a girl so in love”, que deverá ganhar destaque na “The Unraveled Tour”.

A turnê começa em 25 de setembro, nos Estados Unidos, e prevê 86 apresentações até maio de 2027. O roteiro inclui cidades norte-americanas e europeias, com shows programados para grandes arenas. A banda Die Spitz, também escalada para o festival, acompanhará a cantora como atração de abertura em parte da excursão.

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