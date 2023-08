A- A+

Música Olivia Rodrigo pondera se deve encontrar com seu ex de madrugada em novo single "Bad Idea Right?" O clipe conta com a participação especial de Petra Collins, Tate McRae e Iris Apatow

É uma boa escolha reecontrar com seu ex? Olivia Rodrigo aborda a temática no videoclipe de "Bad Idea Right?", lançado na madrugada desta sexta-feira (11). Dirigido por sua amiga e colaboradora recorrente em seus trabalhos, Petra Collins, o clipe mostra a cantora se divertindo em uma festa, enquanto debate internamente se deve ou não sair com seu ex-namorado.

"Bad Idea Right?" é o single mais recente de "Guts", sucessor do seu álbum de estréia "Sour", e está previsto para ser lançado no dia 8 de setembro. Também é o segundo single do novo projeto de Rodrigo, que deu início à sua nova fase com o videoclipe de "Vampire", inspirado na saga "Crepúsculo". De acordo com a tracklist publicada nas redes sociais oficiais da cantora, a faixa é a segunda música do álbum, entre "All American Bitch" e "Vampire".

