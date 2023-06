A- A+

MÚSICA Olivia Rodrigo se machuca no palco em 'Vampire', seu novo video clipe; assista A cantora ganhou três Grammys com seu álbum de estreia e lançará seu próximo trabalho no dia 8 de setembro

A cantor a e atriz da Disney, Olivia Rodrigo, lançou a primeira música do seu próximo álbum, "Guts". O clipe de "Vampire", lançado na madrugada desta sexta-feira (30), traz a cantora em um palco onde se machuca e é socorrida pelos policiais.

A estrela de 20 anos ficou famosa pela sua atuação no papel principal de "High School Musical: The Musical: The Series", série da Disney que se passa na escola onde foi filmado um dos maiores sucessos do estúdio, "High School Musical". Em seguida, ela ganhou três Grammys e bateu recordes com seu álbum "Sour", lançado em 2021.

"Drivers License", "Deja Vu" e "Good 4 U" foram canções virais que explodiram a carreira da jovem da noite para o dia. Nelas é retratado uma traição do ator Joshua Basset, que contracenava com ela na série, com a também cantora e atriz Sabrina Carpenter.

Neste ano, Olivia anunciou seu próximo trabalho intitulado "Guts" para ser lançado no dia 8 de setembro. Assista o video clipe da primeira música:

