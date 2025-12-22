Chega ao fim o namoro de Olivia Rodrigo com com o ator Louis Partridge, afirma site

A- A+

O namoro da cantora Olivia Rodrigo com o ator Louis Partridge teria chegado ao fim, após dois anos de relacionamento. Segundo o tabloide britânico The Sun, os dois não estão mais juntos há algumas semanas.

A publicação afirma que a notícia pegou de surpresa até quem acompanhava o ex-casal de perto. De acordo com fontes ouvidas pelo site, a cantora de “Drivers License” se emocionou ao anunciar o término durante uma festa de Natal organizada por Lily Allen em Londres, no último sábado (20).

“Eles formavam um casal tão adorável que as pessoas que os conheciam ficaram chocadas quando souberam da notícia.Não foram as semanas mais fáceis para eles e decidiram que é melhor ficarem separados por enquanto”, teria dito ao The Sun uma pessoa ligada aos artistas.



Olivia e Louis estavam juntos desde outubro de 2023. A última aparição pública deles como casal ocorreu em julho deste ano, quando compareceram juntos ao Torneio de Wimbledon, na Inglaterra.

