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SHOW Olivier celebra um ano de "Dias de Calor" com show gratuito no Recife Apresentação no Brilho Cultural, em 21 de novembro, reúne Mirela Hazin, Gomes e Eutimyo e será seguida por festa da BailaKlava

A passagem de um ano desde a chegada de “Dias de Calor” às plataformas digitais será celebrada por Olivier com música ao vivo e convidados especiais.

No dia 21 de novembro, às 21h, o cantor, compositor e produtor recifense ocupa o Brilho Cultural, no Centro do Recife, com o espetáculo “365 Dias de Calor”.

A noite terá participações de Mirela Hazin, Gomes e Eutimyo e entrada gratuita, mediante reserva de ingresso pela plataforma Shotgun.

Depois do show, a programação continua com uma edição da BailaKlava, festa idealizada pela Algazarra Cultural, produtora que tem Olivier entre seus fundadores.

Em atividade desde 2022, o projeto já ultrapassou dez edições e conquistou espaço na agenda noturna da capital pernambucana.

A apresentação revisita o universo musical que o artista começou a desenhar em seu primeiro disco, uma obra de nove faixas que aproxima referências do pop, rock, indie e música latina de vertentes da eletrônica, como house e drum and bass, além do funk brasileiro.

Guitarras carregadas de distorção, programações rítmicas e melodias de apelo pop convivem com intervenções vocais que também funcionam como elementos de composição.

Em “Dias de Calor”, as relações afetivas aparecem sob diferentes perspectivas, entre impulsos, desencontros, lembranças e expectativas.

A imagem do calor serve de fio condutor para uma narrativa sobre intensidade emocional e desejo de mudança.

Canções como “Corpo Pintado”, “Qualquer Desculpa” e “Estado Crítico” abordam os conflitos que acompanham as experiências amorosas, enquanto a faixa que dá nome ao álbum sugere a abertura para caminhos ainda não experimentados.

A arquitetura sonora do trabalho tem produção de Eutimyo e coprodução de BJ3 e do próprio Olivier. Autotune, ecos, distorções e camadas eletrônicas são empregados na construção de uma estética que alterna momentos de atmosfera mais introspectiva com passagens de maior intensidade.

A diversidade de referências, nesse contexto, não funciona apenas como repertório de influências, mas como matéria-prima para a elaboração de uma linguagem particular.

Entre o palco e os bastidores

A experiência em diferentes frentes da criação musical acompanha a trajetória de Olivier desde o início.

Em 2019, ele começou a carreira como vocalista da banda Ânima.

Posteriormente, passou a colaborar como compositor e produtor em projetos de artistas como Gomes e Jáder.

O trabalho compartilhado com outros músicos ampliou seu campo de experimentação e contribuiu para a formação de uma identidade que também se desenvolve na carreira solo.

As conexões com Pernambuco aparecem tanto na sonoridade quanto na dimensão visual de “Dias de Calor”. Recife e Olinda integram o repertório de imagens do projeto, estabelecendo relações entre as histórias contadas nas canções e os lugares que fazem parte da vivência do artista.

A referência às duas cidades ganha destaque também no desdobramento audiovisual do disco.

Com o mesmo título do álbum, o curta-metragem foi filmado no Mirante São Francisco, em Olinda. Na produção, Olivier percorre os cômodos de um casarão desconhecido, em uma narrativa que combina espaços físicos e representações de estados emocionais.

Registros do Recife em VHS são incorporados às cenas, criando uma relação entre lembranças pessoais e paisagem urbana. Direção de arte, figurino e imagens ampliam o universo conceitual apresentado nas nove músicas.

Um ano de experimentação em cena

Em “365 Dias de Calor”, essa construção artística ganha uma nova dimensão, agora mediada pela presença do público e pelo encontro com outros músicos.

Mirela Hazin, Gomes e Eutimyo participam da apresentação, reforçando o caráter coletivo de uma produção que mantém o diálogo com a cena independente como parte importante de seu percurso.

A ocupação do Brilho Cultural também insere o espetáculo na programação de um espaço dedicado à circulação de iniciativas artísticas no Centro do Recife.

Com show e festa na sequência, a noite propõe uma imersão no trabalho de Olivier, que encontra na combinação de música eletrônica, referências urbanas e elementos do pop um caminho para investigar outras possibilidades de criação musical em Pernambuco.

SERVIÇO

Show Olivier - "365 Dias de Calor" + Festa BailaKlava

Quando: 21 de novembro, às 21h

Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio - Recife-PE

Ingressos gratuitos: com retirada antecipada pela Shotgun

Instagram: @olivier______________ / @brilhocultural

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