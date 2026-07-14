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MODA Olivier Rousteing é nomeado diretor artístico da Paco Rabanne O nome do estilista, de 40 anos, era o mais cotado desde a saída do francês Julien Dossena, no fim de junho, após 13 anos à frente das coleções

O francês Olivier Rousteing foi nomeado diretor artístico da Paco Rabanne, anunciaram nesta terça-feira (14) no Instagram a grife espanhola de luxo e o estilista.

"Rabanne está encantada em receber Olivier Rousteing como novo diretor artístico da casa. Sua primeira coleção será apresentada em março de 2027", informou a marca.

Em seu perfil, o estilista publicou uma captura de tela de uma troca de mensagens com a mãe, na qual confirma sua nomeação, acompanhada do comentário em inglês "Let the journey begin" (Que comece a aventura).

"Juntar-me à Rabanne é uma imensa honra (...). Para mim, moda é emoção, identidade e autoconfiança para expressar quem realmente somos. Essa convicção me parece profundamente ligada a Paco Rabanne e à sua visão atemporal de liberdade e individualidade", detalhou posteriormente em um comunicado.

O nome do estilista, de 40 anos, era o mais cotado desde a saída do francês Julien Dossena, no fim de junho, após 13 anos à frente das coleções.

Olivier Rousteing, que comandou durante quase quinze anos as criações da Balmain, deixou a marca francesa em novembro de 2025.

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