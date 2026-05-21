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LITERATURA "Oluyiá no Quilombo dos Palmares": Paulo Santos lança livro infantojuvenil no Recife Eventos ocorrem em três espaços de leitura: Compaz Leda Alves, Terreiro Ilê Asé Omó Obá Itotôfun e Parque 13 de Maio

O escritor Paulo Santos visita três espaços de leitura do Recife, nesta sexta-feira (22) e no sábado (23), para apresentar aos leitores seu mais novo livro infantojuvenil. “Oluyiá no Quilombo dos Palmares” ganha lançamento na biblioteca do Compaz Leda Alves, no Pina; no Terreiro Ilê Asé Omó Obá Itotôfun, no Coque; e no ponto de leitura do Parque 13 de Maio, na Boa Vista.

Durante os eventos, a atriz e contadora de histórias pernambucana Kika Farias terá um momento com as crianças. O autor participa de rodas de conversa e, em cada um dos espaços, será realizada a distribuição gratuita de 100 exemplares.

Publicado pela Editora Cubzac, “Oluyiá no Quilombo dos Palmares” conta com ilustrações de Ayodê França. O projeto foi financiado pelo Sistema de Incentivo à Cultura, da Prefeitura do Recife.



A obra narra a história do Quilombo dos Palmares pelo ponto de vista de Oluyiá, uma garota de 11 anos que vive sob constante medo, por presenciar frequentemente ataques à sua comunidade. Mesmo assim, ela encontra coragem para ajudar a mãe, Dandara, a cuidar dos irmãos menores, Ayubu e Francisco.

Confira a programação de lançamentos:

Sexta-feira (22)

14h: Compaz Leda Alves - Rua José Rodrigues, s/n, Pina

Sábado (23)

10h: Terreiro Ilè Àse Omo ÒbàItotôfún - Rua Pinheiro, 144, Ilha Joana Bezerra

15h: Parque 13 de Maio - Rua Mamede Simões, 111, Boa Vista

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