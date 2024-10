Cantora cubana Omara Portuondo se aposenta definitivamente, anuncia seu filho

A- A+

A lendária cantora cubana e diva do projeto Buena Vista Social Club, Omara Portuondo, vai se retirar dos palcos aos 93 anos, após ter precisado interromper uma apresentação em Barcelona, informou seu filho Ariel Jiménez.

"Consideramos oportuno anunciar a aposentadoria definitiva de Omara dos palcos durante a apresentação em Budapeste [Hungria] no próximo domingo", escreveu Jiménez em mensagem publicada no Facebook da artista.

Seu filho e representante indicou que, durante uma apresentação na quarta-feira no Palau de Barcelona, a cantora apresentou "sinais de fadiga e desorientação", por isso teve que deixar o palco. Omara "está bem, sob os cuidados e a supervisão de seu médico pessoal", que a acompanha em todas as turnês, acrescentou Jiménez. Ele adiantou que ela não vai cantar em sua despedida em Budapeste e receberá uma homenagem.

Nascida em Havana, em 29 de outubro de 1930, Omara ficou conhecida no início de sua carreira como "namorada do feeling", devido ao nome do movimento musical a que pertenceu. Depois, interpretou boleros inesquecíveis e se tornou um nome fundamental da música cubana.

Sua participação no projeto Buena Vista Social Club a levou ao estrelato internacional com o lançamento, no ano 2000, do álbum "Buena Vista Social Club apresenta Omara Portuondo".

A diva ganhou duas vezes o Grammy Latino ao Melhor Álbum Tropical, com "Gracias", em 2009, e "Vida", em 2023. Também recebeu o Grammy Latino à Excelência Musical, em 2019.

Veja também

50 ANOS MÚSICA DE MINAS Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini: musicalidade de Minas, e de um Brasil inteiro