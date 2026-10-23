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TEATRO "Ombela" chega pela primeira vez ao Quilombo Xambá, com apresentação gratuita nesta sexta-feira (23) Espetáculo do grupo O Poste Soluções Luminosas conta com atuação de Agrinez Melo e Naná Sodré

Com mais de uma década de trajetória, o espetáculo pernambucano “Ombela” será apresentado pela primeira vez em um quilombo.

A montagem chega ao Quilombo Xambá, em Olinda, nesta sexta-feira (23), às 19h, com entrada gratuita. A sessão integra o projeto “Luz negra: o negro em estado de representação”, realizado pelo grupo O Poste Soluções Luminosas, com fomento da Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura.

Protagonizada pelas atrizes Agrinez Melo e Naná Sodré, a peça parte de referências da cultura africana para abordar questões relacionadas à identidade, ao universo feminino e à ancestralidade.

O título vem do umbundo, língua falada pelo povo ovimbundo, em Angola, e significa chuva. A dramaturgia também incorpora textos e poemas do escritor angolano Manuel Rui, cuja obra serve de base para a encenação.

“Além de ser interpretada em português, ‘Ombela’ é composta por partes faladas e cantadas na língua banta, falada pelos Ovimbundos das montanhas centrais de Angola”, explica Agrinez Melo, atriz recifense que também assina a concepção das indumentárias do espetáculo.

Montagem

Criada em 2014, a montagem acompanha duas gotas de chuva que assumem formas e características humanas ao longo de sua trajetória pela Terra. A partir dessa imagem, a narrativa constrói uma reflexão sobre a existência, as experiências femininas e as relações entre humanidade e natureza.

A encenação é assinada por Samuel Santos, responsável pelas ideias que orientam o cenário, a iluminação e a composição cênica.

A consultoria e os estudos em Antropologia são conduzidos por Daniele Perin. A trilha sonora tem direção musical da cantora, compositora e instrumentista Isaar, enquanto Sumara Ramos responde pela preparação musical.

Para Naná Sodré, a proposta articula elementos estéticos e referências africanas para estimular discussões sobre a sociedade e a ancestralidade. A água funciona como ponto de partida para questões relacionadas à continuidade da vida e à relação do ser humano com suas origens.

Trajetória e reconhecimento

Desde a estreia no Espaço O Poste, no Recife, em 2014, “Ombela” passou por diferentes festivais e espaços culturais. Em 2015, integrou a programação da 20ª edição do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, quando recebeu um prêmio especial pela pesquisa de matriz africana.

A pesquisa desenvolvida a partir da obra também alcançou o meio acadêmico. A Revista USP publicou o artigo “Ombela: uma cena ancorada no imaginário africano”, de Elton Soares Siqueira, dedicado aos procedimentos estéticos e metodológicos utilizados para levar referências da ancestralidade africana à cena teatral.

O espetáculo também integra o mapeamento de poéticas pretas contemporâneas intitulado “Poéticas dos corpos aqui e alhures: afetividades, dramaturgias, narrativas e performances”, desenvolvido no âmbito de uma pesquisa de pós-doutoramento.

Além disso, a montagem é objeto de uma dissertação de mestrado apresentada no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), que investiga a presença da ancestralidade e os procedimentos estéticos no teatro de grupo a partir do trabalho d'O Poste.

Teatro em terreiros e quilombos

A apresentação no Quilombo Xambá faz parte da programação de outubro do projeto “Luz negra: o negro em estado de representação”, que leva gratuitamente produções do grupo O Poste Soluções Luminosas a terreiros e quilombos de Pernambuco.

O circuito começou em 9 de outubro, com uma sessão de “Ombela” no Ilê Axé Oyá Guerê, no bairro de Santo Amaro, no Recife. No dia 17, o Quilombo dos Camarás, em Camaragibe, recebeu o espetáculo “O Irôko, a Pedra e o Sol”.

A programação segue na terça-feira (27), com a apresentação de “A Receita” no Ilê Axé Oxum Ipondá, no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda. Já no dia 30, sexta-feira, a peça chega ao Quilombo da Povoação, no distrito de Tejucupapo, em Goiana, na Zona da Mata Norte. Todas as montagens são autorais e assinadas pelo grupo pernambucano.



SERVIÇO

“Ombela”, por Agrinez Melo e Naná Sodré

Quando: Sexta-feira (23), às 19h

Onde: Quilombo Xambá - Rua Severina Paraíso Silva, 65, São Benedito - Olinda-PE

Acesso gratuito

Informações: @oposteoficial

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