"Onã", websérie potiguar escrita e protagonizada por Bruno Poti, estreia neste domingo (5)
Artista escreveu a produção quando ele morava no Recife e estudava na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
A websérie potiguar “Onã”, de Bruno Poti e Rosy Nascimento, estreia neste domingo (5). O lançamento ocorre durante a abertura do Cine Ilê Axé, cineclube realizado em Natal, no Rio Grande do Norte.
A produção é uma autoficção roteirizada e protagonizada por Bruno Poti. O artista escreveu a obra quando cursava o bacharelado em geografia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife.
Jovem periférico que, Poti ressignifica o feminino reprimido na infância e o transforma em arte através da criação de uma drag queen, por meio de sua experiência com a Jurema Sagrada. Essa trajetória é contada ao longo de seis episódios.
Realizada pela Deburu Filmes, “Onã” foi produzida em abril de 2025, com gravações na casa onde Bruno nasceu, nas ruas da comunidade Toca da Raposa, no Circo Bisteca &
Bochechinha e no terreiro Ilê Axé Obéòtògúndá Iré.
Mun Há, primeira cantora não-binária do bregafunk pernambucano, faz parte da trilha sonora da série, que traz ainda músicas de Cida Airan e Banda Grafith. A produção envolveu cerca de 100 pessoas e foi viabilizada graças ao edital da Lei Paulo Gustavo RN.
*Com informações da assessoria de imprensa.