Onde Anitta estava durante a cerimônia do Grammy 2025? Cantora perdeu prêmio para Shakira

A- A+

Anitta não ganhou o prêmio de melhor álbum pop latino do Grammy 2025. Quem levou a melhor na categoria foi Shakira com seu "Las mujeres ya no lloran", lançado em março do ano passado.

Mas a brasileira nem compareceu à cerimônia, que ocorreu na noite deste domingo (2/2), em Los Angeles. Com o álbum "Funk generation", além de Shakira, ela concorria com Luis Fonsi, Kany García, e Kali Uchis.

Onde Anitta estava durante a cerimônia do Grammy 2025?

Anitta estava no Brasil. Mais precisamente em Campinas, São Paulo, onde fez mais um show de seus Ensaios da Anitta.

A cantora registrou vários momentos da noite em sua conta no Instagram. A apresentação teve participações de Thiaguinho e Jonas Esticado.

Em entrevista á EPTV, afiliada da TV Globo em Campinas, a cantora disse que não foi ao Grammy por uma questão pessoal.

“Para estar lá presente [no Grammy], eu teria que remarcar esses shows desse fim de semana, e aí eu teria que acabar com umas férias minhas. É que eu acho que, como muitos anos da minha vida eu não dei prioridade à minha vida pessoal, a férias, a descanso, hoje em dia tem sido a prioridade", afirmou.

Veja também